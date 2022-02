Gli inglesi accettano Camilla: "Ma Diana sarebbe stata migliore"

Gli inglesi non "odiano" più Camilla Shand e hanno accettato l’idea di vederla Regina consorte accanto al principe Carlo. Tuttavia la loro stima e le loro preferenze sono per Kate Middleton che, dopo la sovrana, è la donna più amata del regno.

Camilla Regina? Sì, ma con qualche riserva

Camilla Shand è riuscita a farsi amare dal popolo britannico. Fino a pochi anni fa sarebbe sembrata una missione impossibile, invece la duchessa di Cornovaglia, con pazienza e determinazione, ha fatto breccia nel muro di ostilità costruito dai sudditi. Come la proverbiale “goccia che scava la roccia” Camilla ha usato l’intelligenza, la discrezione e la perseveranza per essere accettata. La rivalità con Lady Diana e la relazione con Carlo sono state quasi perdonate, anche se non dimenticate. Un sondaggio del Daily Mail, realizzato subito dopo l’annuncio di Elisabetta II, ha rilevato che il 55% dei britannici è felice di vedere Camilla Regina consorte, contro il 28% che non ha alcuna intenzione di sostenerla. Un ottimo risultato per la duchessa.

La sua popolarità è in ascesa, ma non riesce a scavalcare il profondo affetto che il popolo nutre per Kate Middleton: la duchessa di Cambridge, infatti, resta ben salda al terzo posto nelle preferenze degli intervistati con il 69% (+13%), subito dopo il principe William (69%, +7%) e la regina Elisabetta, che domina la classifica royal con un 75% (+11% rispetto al 2021). Camilla si ferma al sesto posto dopo il marito e l’amatissima principessa Anna, ma guadagna un +16% di tutto rispetto. Kate rimane imbattibile, ma non è l’unico ostacolo di Camilla Shand. Il fantasma di Lady Diana continua ad accompagnarla. Il Daily Mail scrive: “Il pubblico crede ancora che la principessa Diana sarebbe stata una Regina migliore”. Per la precisione è il 58% dei partecipanti al sondaggio a pensarlo.

Non solo. La generazione tra i 18 e i 44 anni è un po’ più scettica nei confronti di Camilla Regina consorte e nutre dei dubbi anche sulla possibilità che il regno di Carlo rappresenti un vantaggio per gli inglesi e per il futuro del Paese. Però il sondaggio ha ribaltato anche un’altra idea su cui sono stati versati fiumi d’inchiostro: il “salto” generazionale della Corona che dal capo della regina Elisabetta, si poserebbe direttamente su quello del nipote William: il 51% degli intervistati ritiene che la linea di successione debba essere rispettata contro il 35%. Si tratta comunque di una eventualità da scartare: affinché il duca di Cambridge diventi re dopo la nonna Carlo dovrebbe abdicare, cosa che non sembra affatto intenzionato a fare. Ciò non toglie che il 68% ritenga William e Kate potenzialmente più adatti a regnare.

Tempi nuovi

Auspicando che Camilla Shand possa, un giorno, diventare Sua Maestà ha risolto un problema che avrebbe potuto minacciare la stabilità della monarchia e dar vita a polemiche e tentativi di delegittimazione. La questione è nata con il matrimonio di Carlo e Camilla e sembrava risolta quando Clarence House comunicò che “per suo stesso desiderio” la duchessa di Cornovaglia sarebbe diventata “principessa consorte” . Una strategia per evitare gli strali di quanti ritenevano Camilla l’unica causa del naufragio del matrimonio tra Carlo e Diana. Sua Maestà, però, ha deciso diversamente, in modo che non vi fossero, in futuro, ulteriori appigli per minare l’immagine della Corona. Gli inglesi sono con lei e anche il principe William sembra volersi lasciare il passato alle spalle.

Stando alle indiscrezioni si sarebbe dimostrato favorevole all’idea della matrigna Regina consorte: “Da molto tempo, ormai, il duca di Cambridge ha messo da parte le divergenze con Camilla. Oggi è allineato al pensiero di Sua Maestà e sostiene la proposta di darle, in futuro, il prestigioso titolo" , ha raccontato una fonte al Daily Mail. Certo, all’inizio ci sono state delle “tensioni in famiglia” , ma oggi William e Camilla “vanno d’accordo. Sono una famiglia allargata”. In realtà il principe William non ha voce in capitolo in questo tipo di decisioni, ma l’erede al trono gli avrebbe chiesto un parere in merito, poiché reputava più corretto coinvolgerlo nella questione.