Il Canada non pagherà più le spese di Harry e Meghan

Il Principe Harry e Meghan Markle potrebbero essere meno protetti in Canada.

Come già stimato in precedenza, i primi effetti della Megxit sarebbero state le ricadute della protezione: non essere più un membro senior della Royal Family e vivere fuori dal Regno Unito significa per i duchi di Sussex non godere della protezione che solitamente viene assicurata alla famiglia reale britannica in patria. A questo si aggiunge un’altra problematica: nel momento in cui la Megxit sarà effettiva, dal 31 marzo, il Canada smetterà di pagare per la protezione di Harry e Meghan.

Come riporta la Bbc, da novembre 2019 a oggi la Royan Canadian Mounted Police ha fornito assistenza alla coppia, “ a intermittenza ”. “ Il duca e la duchessa di Sussex - ha spiegato il ministro federale della pubblica sicurezza canadese Bill Blair in una nota - che hanno deciso di ricollocarsi in Canada a tempo parziale hanno presentato al nostro governo una serie di circostanze uniche e senza precedenti. La Rcmp è stata impegnata sin dall'inizio con funzionari nel Regno Unito per quanto riguarda la sicurezza. Dato che il duca e la duchessa sono attualmente riconosciuti come persone a protezione internazionale, il Canada ha l'obbligo di fornire assistenza di sicurezza in base alle necessità ”. L’assistenza però cesserà nelle prossime settimane con la perdita dello status da parte dei Sussex.

Molti hanno chiesto informazioni anche al primo ministro canadese Justin Trudeau: quale sarà il futuro, dal punto di vista della sicurezza, per Meghan e Harry? Intanto un sondaggio pubblicato a gennaio dall’istituto Angus Reid ha stabilito che il 73% dei canadesi non aveva interesse a pagare alcun costo per la sicurezza e altre spese associate alla loro ricollocazione.

All’inizio di gennaio Harry e Meghan - con il loro piccolo Archie Harrison, che compirà un anno il prossimo maggio - si sono trasferiti nell’isola di Vancouver, dove hanno trovato casa. Hanno espresso, con il favore della Regina Elisabetta II ma non senza difficoltà, il desiderio di fare un passo indietro come membri senior della Royal Family e provvedere da loro al proprio sostentamento, rendendosi quindi economicamente indipendenti dalla Corona. Ci si può immaginare come la coppia provvederà quindi con mezzi propri alla sicurezza, come accade a qualunque celebrità “borghese”.

Intanto Harry è a Londra, dove sta registrando un singolo di beneficenza con Bon Jovi per gli Invictus Games.

