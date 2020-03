Di Caprio ha sposato Camila Morrone in segreto?

Leonardo DiCaprio e l’argentina Camila Morrone fanno ormai coppia da più di un anno. La prima apparizione ufficiale risale infatti a dicembre 2017 e, nonostante la grande differenza di età, i due sembrano avere un enorme feeling. Tant’è che quando i due sono volati a Parigi per una vacanza, si sono moltiplicate le voci per cui DiCaprio le avrebbe fatto la proposta ai piedi della Torre Eiffel. Peccato però che niente di ciò si sia avverato, per il grande dispiacere dei loro fan.

Tuttavia, fino a poche ore fa, circolavano alcune indiscrezioni per cui Leonardo DiCaprio e Camila Morrone si sarebbero sposati. Secondo quanto si legge tra le pagine del famoso settimanale britannico OK! Magazine, una fonte a loro vicina sostiene: "Leo e Camila si sono segretamente sposati poco prima degli Oscar. Hanno cercato di mantenere il segreto più che potevano, ma ora hanno deciso che era giunto il momento di dar finalmente la notizia del matrimonio ad alcuni degli amici dello showbiz di Leo, tra cui i suoi collegi di Once Upon a Time a Hollywood. Lo hanno detto a tutti in uno degli after party e, naturalmente, c'erano molti abbracci, applausi e lacrime di gioia" . E poi: "Gira voce che Camila sia incinta o per lo meno che entrambi stiano provando a diventare genitori" .

Insomma, se fosse vero sarebbe la notizia del secolo. Come sappiamo, infatti, Leonardo DiCaprio è un incorreggibile single e la lista delle sue ex è davvero lunga. C’è la tedesca Toni Garrn, che è stata al suo fianco per oltre due anni, c’è l’americana Kelly Rohrbach, nuova Pamela Anderson. E ci sono anche le famosissime Bar Refaeli e Gisele Bündchen, l’unica donna – mamma a parte – ad aver sfilato sul red carpet a fianco di Leo. O meglio fino all’arrivo di Camila Morrone che, dopo tre anni di relazione, è riuscita a sfilare accanto a lui in un evento internazionale. Ed è proprio da quel giorno che in molti hanno iniziato a credere che i due fossero sposati.

Tuttavia, restano ancora alcuni dubbi sulla veridicità di questi rumors, visto che né Camila Morrone né Leonardo DiCaprio hanno confermato la cosa. Inoltre, è arrivata poco fa la smentita dal portavoce dell’attore italo-americano per cui la storia del matrimonio sarebbe inventata di sana pianta. Una cosa però è certa: la relazione tra Leonardo Di Caprio e Camila Morrone si sta facendo sempre più seria, a tal punto che ipotizzare un loro futuro insieme con tanto di bambini viene quasi spontaneo.

