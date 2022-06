Carolina Rey: "Faremo scoprire la bellezza dell'Italia agli italiani"

L'aggettivo perfetto per descrivere Carolina Rey è "solare" e la conduttrice e attrice romana, 30 anni, promette di portare solarità al nuovo format della rete ammiraglia. Dall'11 giugno, infatti, arriva alla conduzione di Weekly, il programma di Rai 1 del fine settimana (sabato e domenica alle 8.30, fino a metà settembre) insieme a Fabio Gallo. Un'altra riconferma dopo aver dato dimostrazione della sua bravura a Tale Quale Show, talent-varietà sempre di Rai 1 (la Rey è diventata nota con la tv dei ragazzi a Rai Gulp). "Mi piace più fare televisione, sento di essere portata più per la conduzione che come attrice", ci dice.

Ci può dare qualche anteprima del programma?

"Weekly va a ricoprire una fascia oraria e un contenitore che esiste da molto tempo, ma che quest'anno avrà una veste diversa. Il focus sarà il territorio e strizzeremo l'occhio al turismo. Cercheremo di raccontare l'Italia e le vacanze degli italiani, ma daremo anche la possibilità di sognare a quanti non riusciranno a staccare qualche giorno dalla routine. Punteremo a una conoscenza dei luoghi anche attraverso la gente che ci vive".

Chi sarà con lei in questa avventura?

"Oltre Fabio Gallo, ci saranno tre inviati speciali: Samuel Peron, Vito Paglia e Barbara di Palma, ognuno con le proprie caratteristiche e storie. Con loro faremo molti collegamenti da angoli bellissimi del nostro Belpaese. Gireranno per borghi e soprattutto per isole, in modo da farci respirare l'aria di mare. Stiamo ripartendo con il turismo, dopo due anni di pandemia, e il nostro intento è anche vivere questa ripartenza insieme e festeggiarla. Ci terremo compagnia in maniera allegra, anche con la musica dal vivo in studio. A occuparsi di attualità sarà la brava giornalista Cora Boccia, con una finestra informativa sui fatti di cronaca".

Per toccare l'anima e il cuore degli spettatori ci vuole più esperienza o fantasia?

"Senza dubbio, per toccare l'anima ci vuole più fantasia e spontaneità, solo così le cose arrivano dritte al cuore di chi ci guarda. L'esperienza però aiuta in qualche modo a restare lucidi".

La bellezza quanto può aiutare nella carriera?

"Aiuta nel momento in cui è sorretta da molto altro. Mi piace usare una metafora: una bella scatola ma vuota è inutile. Una bella scatola piena di cose è di certo interessante da aprire. In un mondo che dà tanta importanza all'immagine è un elemento importante, ma se è l'unico elemento ad un certo punto decade".

Ha qualcuno che la ispira?

"Sì, è la mia famiglia e non potrei stare senza i miei genitori che mi supportano, tranne che sull'abbigliamento. Mia madre sostiene che non so scegliere il look. Ogni volta che sono in televisione, s'incontra con le mie zie e crea una sorta di comitato per commentare e votare il mio abito".

Tra una settimana e l'altra riuscirà a fare qualche giorno di vacanza e se sì dove?

"Fortunatamente lavorando solo qualche giorno a settimana, avrò modo di concedermi un po' di tempo con mio figlio Filippo. Andremo su e giù verso il mare del Circeo o quello di Fregene. Per forza di cose, è necessario restare vicino Roma per essere operativi e in caso di necessità poter rientrare velocemente".

Dietro la faccia d'angelo, ce l'ha un dark side (lato oscuro)?

"No, non mi arrabbio neanche mai, sono zen, pacifica, perché litigare?"

Finisca la frase: posso rinunciare a tutto meno che?

"Al mio sorriso e alla spontaneità di una risata. Perché anche quando ho avuto le più grandi difficoltà ho cercato di approcciarmi con il sorriso. C'è una frase che ripeto sempre come un mantra: la curva che raddrizza tutto è il sorriso"