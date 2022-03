La "casa" delle marionette

Per Mila Suarez, ex di Alex Belli, sono tutte marionette nelle mani del suo fidanzato del passato. La modella marocchina, infatti, ha avuto una relazione con l’attore, finita un po’ male, e ha voluto dire la sua sul triangolo tra Delia Duran, Soleil Sorge e Alex Belli. “Il burattinaio è proprio Alex”-dice la Suarez-“Delia, poi, ha baciato Soleil solo per far contento Belli, che è molto bravo a manipolare le donne, come fa con Delia che, è in difficoltà, perché non ha nessuno e non ha mai vissuto da sola”.

E perché Alex starebbe con Delia quindi?

“Lo fa solo perché accetta i suoi comodi! Se una donna è forte sceglie se stessa e se ne va, come ho fatto io! Alex è il direttore di questo teatrino!”-prosegue Mila, che, nel mirino delle sue critiche, oltre a Delia, e Soleil, ha anche Mirko Gancitano, il fidanzato di Guenda Goria, che è stato il testimone di nozze di Belli-“anche loro sono persone poco affidabili! E comunque è tutto uno schifo, Alex ha organizzato tutto!”

Ma, secondo te per Soleil era amore?

“Soleil si era innamorata all’inizio, poi ha capito che era tutta una presa in giro! “

Come giudichi la coppia Alex Delia?

“Alex e Delia….una coppia di buffoni, che fa tutto per i soldi; Delia ha fatto di tutto per entrare al GFVIP, questo teatrino era tutto organizzato, e so anche chi ha programmato tutta questa messinscena. Anche Delia, poi, chissà cosa ha combinato fuori ; è inutile, poi, versare lacrime da coccodrillo! “

Ma le reali vittime di questa intricata vicenda chi sono a tuo avviso?

“Le uniche vere vittime siamo state io e l’ex moglie di Alex! Devono smetterla di prendere in giro la gente! “

Si continua a parlare di un fidanzato di Soleil; cosa ne pensi?

“Sì, Soleil ha un fidanzato fuori dalla Casa del GFVIP, quindi ha finto anche lei con Alex e Delia, giusto per fare una sceneggiata e far parlare di se stessa e di loro, altro che vittima, figuriamoci! Anzi,, la definirei complice nel creare questo finto gossip! E anche l’assistente di Alex, Stella, è stata mandata da lui apposta a parlare in tv!” La Suarez, non c’è alcun dubbio, non fa sconti a nessuno. Quali saranno le repliche dei diretti interessati?