"Questo è proprio un azzardo". Pioggia di critiche sulla Balivo in spiaggia

Quest’anno ha una valenza in più l’amore e il rispetto per la natura. Mettere in sicurezza e preservare la purezza del nostro patrimonio dovrebbe essere uno degli obbiettivi primari dopo la fine del lockdown. E Caterina Balivo ha preso proprio sul serio questo impegno. La regina dei salotti Rai, amata dai fan per la sua spontaneità e per la sua bellezza acqua e sapone, ha sempre professato il suo interesse per il rispetto della natura e, anche quest’anno, si è data da fare per la missione: spiaggia pulita. Sui social, nel corso delle ultime ore, è apparso un video in cui la Balivo ha ripulito (simbolicamente) una spiaggia dell’Argentario per lanciare a tutti un messaggio molto importante. Nonostante la nobile causa però, il video che è stato pubblicato sul suo profilo Instagram, non è stato apprezzato da tutti e subito scattano le critiche e le polemiche.

Caterina Balivo si sta godendo una meritata vacanza di sole, mare e relax con la famiglia dopo un altro anno passato in tv. E con i capelli raccolti in un piccolo chignon, un leggero copri-costume smosso dal vento e occhiali da sole, si "trasforma" in un’ambientalista per ripulire una spiaggia poco distante dalla villa di sua proprietà. Il gesto è nobile ma rema contro tutte le norme igieniche e di sicurezza anti-covid. "Questo è un azzardo", scrive un fan della Balivo. In effetti la celebre conduttrice non ha indossato né guanti né mascherine per proteggere se stessa e gli altri dalle insidie di germi e batteri. "Ma perché non hai indossato i guanti? E i bambini sono pure a piedi nudi", fa notare un altro utente. "Apprezzo la tua missione, ma è mai possibile raccogliere i rifiuti senza un po’ di precauzioni? Non è igienico". E poi: "Io questo lo faccio per lavoro, ma la prima cosa che faccio è indossare i guanti. Da lei non me lo sarei proprio aspettato".

Le critiche sono tante e alcune sono condivisibili. C’è da dire però che le intenzioni della Balivo sono nobilissime e, forse, è solo il gesto che conta. Non i fatti. La conduttrice infatti nella didascalia che accompagna il video, spiega a chiare lettere l’importanza del progetto #SpiaggiaPulita. "Mai come quest’anno abbiamo capito quanto sfruttiamo il nostro territorio e ora abbiamo visto le bellezze della nostra città e dei nostri mari dopo il confinamento – scrive -. Abbiamo l’occasione di tornare ad apprezzare un’equilibrata convivenza tra noi e la natura". E il post, nonostante le critiche, viene apprezzato da diverse colleghi della Balivo, come la Santarelli e Filippa Lagerback.