Cecilia Rodriguez replica ad un hater e svela: “Sarò la futura moglie di Moser”

L’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser procede a gonfie vele: i due stanno trascorrendo la quarantena nelle compagne di Trento e l’isolamento forzato pare abbia rafforzato ancora di più la loro unione.

Da tempo si parla dell’arrivo di un figlio per la coppia che, negli ultimi tempi, sembra aver maturato l’idea di allargare la famiglia nel più breve tempo possibile. “ Tutti e due siamo stati d’accordo di poter crescere un figlio in un posto come questo (le campagne del Trentino, ndr). Questa è casa sua, anche perché la mia è in Argentina e non è il caso di tornare lì – aveva detto Cecilia al settimanale Chi - . Io sarei contenta di crescerlo qui…Se potessi scegliere io preferirei crescere un bambino in un posto come questo. Ormai l’età c’è, c’è l’amore ora c’è anche il tempo… Quindi! ”.

Se su un figlio la Rodriguez e Moser, dunque, sembrano essere ormai decisi, sul matrimonio erano apparsi più titubanti. “ Non è una priorità – aveva commentato lei - . Tanta gente si sposa per i figli, una volta ci si sposava per andare via di casa e per essere più liberi ”.

L’idea delle nozze, dunque, sembrava essere del tutto sfumata, ma uno degli ultimi commenti di Cecilia cambia le carte in tavola e lascia pensare che lei e Ignazio abbiano di nuovo cambiato idea. In uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, infatti, l’argentina è stata attaccata da un hater e, nella replica a quest’utimo, si è lasciata scappare uno scoop. “Oltre ad essere la sorella di Belen, cosa ai fatto nella vita?”, l’ha punzecchiata l’internauta e, immediatamente, Cecilia non si è lasciata scappare la possibilità di replicare a tono. “ La futura moglie di Moser ”, ha risposto lei con ironia, ma le sue parole hanno fatto sobbalzare i fan della coppia che, quindi, si sono chiesti: “A quando le nozze?”

Sono tanti, infatti, coloro che aspettano il grande annuncio da parte dei due giovani che, dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, non si sono più lasciati. Nonostante la loro storia sia iniziata tra le polemiche, dovute alla precedente relazione di lei con Francesco Monte, Cecilia e Ignazio sono riusciti a smentire le voci che li davano per spacciati dopo il reality show. A distanza di anni, infatti, sono sempre più innamorati e pronti a due grandi passi: un figlio e le nozze.