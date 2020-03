Celine Dion cancella due date del tour mondiale. I fan temono sia coronavirus

Niente paura, Celine Dion non ha il Coronavirus, ma un semplice raffreddore. Lo ha annunciato il suo stesso staff, dopo che la cantante ha cancellato due appuntamenti del suo tour mondiale, il primo dopo dieci anni. Precisamente salteranno le tappe di Washington e Pittsburgh, che si sarebbero svolte rispettivamente nelle giornate di mercoledì 12 e venerdì 13.

Stando a quanto riportato dal giornale People, la cantante avrebbe iniziato ad avvertire i primi sintomi di malessere lunedì sera, dopo essersi esibita in sei show nella zona di New York. I sintomi sono persistiti anche il giorno seguente e per questo i medici l’hanno obbligata a riposarsi per i prossimi 5-7 giorni. I fan hanno immediatamente temuto che si trattasse di qualcosa di più grave e insidioso come il Covid-19. Ma dopo averla visitata, i medici hanno concluso che non fosse questo il caso.

" Mi dispiace tanto di aver deluso i miei fan a Washington D.C. e Pittsburgh... Spero che tutti capiscano" , ha comunicato Celine Dion sui suoi canali social. Solo poche ora prima sul profilo Instagram aveva espresso la sua gioia per l’esibizione a Washington di mercoledì: " Ritorno al passato a New York. Ci vediamo domani Washington!" .

Il tour mondiale riprenderà regolarmente il 24 marzo al Pepsi Center di Denver, in Colorado. Le tappe di Washington e Pittsburgh sono state rimandate a novembre 2020. Chi aveva acquistato i biglietti dovrà conservare quelli originali e attendere le prossime notizie.