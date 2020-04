Ceretta fai da te per Michelle Hunziker ma qualcosa va storto: "Sto soffrendo per te"

Il lockdown del Paese ha implicazioni nella vita quotidiana di tutti. Negozi chiusi, scuole chiuse e nessuna possibilità di interazione sociale come misura per il contenimento dell'epidemia di coronavirus. Parrucchieri e barbieri sono chiusi, come ben sa anche il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, così come le estetiste. Come fare, quindi, per continuare a prendersi cura della propria persona? Ci si affida al fai da te, come ha mostrato Michelle Hunziker in una serie di storie sul suo profilo Instagram, dove si vede sua figlia Aurora Ramazzotti che si improvvisa estetista e fa la ceretta a sua madre.

Se da una parte Michelle Hunziker non rinuncia a trucco e parrucco per andare in onda a Striscia la notizia, dall'altra si affida alle amorevoli cure di sua figlia per apparire sempre perfetta. Quella dei peli superflui è una battaglia silenziosa che ogni donna, chi più e chi meno, combatte privatamente. Eppure, in tempo di coronavirus, le star amano esibire la loro quotidianità e mostrarsi nelle loro attività, anche in quelle più private e personali. Ed è così che il rituale della ceretta, solitamente svolto dall'estetista, per Michelle Hunziker diventa un momento domestico da condividere con i suoi milioni di follower su Instagram. Proprio per evitare di avere problemi di ricrescita eccessiva, Aurora Ramazzotti ha deciso di acquistare online la cera per sé e anche per la sua mamma. Tuttavia, nel corso dell'acquisto è probabile che la ragazza abbia fatto un piccolo errore e invece della cera classica ha comprato quella brasiliana. Un errore che Michelle Hunziker non evita di sottolineare nei video pubblicati.