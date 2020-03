Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: la quarantena "fuori dagli schemi"

Una quarantena un po’ folle quella che si vive nella famiglia Hunziker. La casa della bella conduttrice svizzera in questi giorni è alquanto affollata. Aurora Ramazzotti ha deciso di rifugiarsi vicino ai suoi cari per trascorrere la quarantena, nel luogo più sicuro e confortevole. E, così, la figlia di Eros Ramazzotti è corsa trafelata da mamma Michelle e dalle sue sorelle minori. Poi si sono aggregati altri componenti: una truppa che ha invaso casa Trussardi. A mamma e figlia si sono uniti anche il compagno Goffredo Cerza, tornato da Londra per stare accanto alla sua "morosa", e l'amica del cuore, Sara Daniele. La compagnia vuole stare vicino alle persone care in questo momento di panico e apprensione a causa del temibile Coronavirus. Aurora Ramazzotti, vera reginetta dei social, ha deciso di postare su Instagram un video divertente il cui tema di fondo è l'ossessione per il cibo in questo tempo di quarantena e isolamento.

L'intento della giovane è sdrammatizzare il clima di tensione che aleggia e al contempo incentivare i fan a sorridere. In piena complicità con la figlia, Michelle Hunziker, l'alra protagonista della clip esilarante, vogliono manifestare ai fan la loro vicinanza, mostando come stanno affrontando, con piglio auto ironico la quarantena. Nel video social fa capolino l'allegra brigata: Aurora, Michelle, il fidanzato Goffredo Cerza e l’amica Sara Daniele, la figlia del grande artista partenopeo Pino Daniele. Al centro dello scketch il tema della fame. I quattro birichini hanno realizzato un video intra familiare per sbeffeggiare il binomio impossibile dieta-quarantena. In questi giorni di reclusione forzata la tentazione del frigo pieno, e sempre a disposizione, è allettante. Il gesto di mamma Michelle e della figlia Aurora è ammirabile. Complice l'allegria innata della conduttrice di Sanremo, hanno messo su un goliardico siparietto per condividerlo sui social e allietare le giornate tristi dei loro fan in questo periodo molto duro.

Michelle e Aurora e la quarantena davanti al frigo

La clip si apre con Michelle che dopo aver fatto la spesa per tutta la famiglia, rincasa carica di buste della spesa. La effervescente showgirl, molto responsabilmente, ha pensato bene di rimpinguare il frigorifero per gestire i giorni di quarantena. Pronto l'ammonimento della conduttrice di Strisica la Notizia ai ragazzi a non prendere d'assalto il frigo e sbancare tutto il contenuto, mangiando " come cavallette ". Il video divertente ha fatto subito il giro del web diventando virale in poche ore. L'idea simpatica di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti è un modo per affrontare con ironia un problema molto serio, scongiurando un rischio sempre incombente all'esterno delle mura domestiche. All'invito non troppo pedante di Michelle, gli ospiti e la figlia Aurora hanno fornito risposte all'apparenza consenzienti, ma alquanto ambivalenti. Appena rientrata a casa la showgirl svizzera dice: " Non vorrei rifare la spesa domani ". Chiamati all'appello ciascuno dei presenti adduce una giustificazione che scarta l'idea di abbuffarsi: " Ma figurati, sono a dieta ", dice Aurora, " Ma figurati, sono pure ospite ", è la risposta educata di Sara Daniele, e poi, " Ma figurati, con le palestre chiuse ", sono le parole del fidanzato della figlia.

Ma la fragilità delle loro scuse si è palesata subito: i ragazzi si precipitano comtemporanemante a ridosso del inerte frigorifero. E il momento clou del video esilarante che vede materializzarsi il vizio compulsivo della molteplicità delle persone di fronte alla possibiltà di ingozzarsi quando si è costretti dentro le mura di casa 24 ore su 24. Una vera tentazione-dipendenza irresisitibile. Aurora, Michelle, Sara e Goffredo danno sfogo alla loro teatralità tra scherzi, gag, risate e giochetti, con l'intento di affrontare con meno preoccpazione e più ottimismo il dramma della quarantena e della pandemia. La clip mostra i giovani della famiglia Hunziker svaligiare il frigo, facendo sparire magicamente ogni genere di cibo succulento.