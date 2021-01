Quello che i vip non vi hanno detto: i retroscena delle nostre interviste

" Questo però non scriverlo", "Poi me lo fai leggere prima di pubblicarlo? ". Quante volte c'è lo siamo sentiti dire nelle nostre interviste. Perché in fondo i vip amano sì farsi intervistare, ma a mettersi a nudo completamente proprio non ci riescono. C'è sempre qualcosa che li frena, qualcosa da non dire o da ritoccare. E noi prima di archiviare definitivamente questo anno indegno ci vogliamo togliere una piccola "soddisfazione", quella di svelarvi i retroscena più singolari.

Non faremo nomi ma con l'anno nuovo qualche libertà ce la prendiamo. Come quella di svelare le richieste più strane, le domande più curiose o i retroscena più indiscreti delle interviste che i vip hanno rilasciato al nostro giornale nel 2020. Non ce ne vogliano i volti noti che si ritroveranno in questo articolo fatto per sorridere e iniziare con il buonumore questo 2021.

Come quando, dopo aver concordato l'orario, abbiamo telefonato alla vip di turno e invece di trovarla pimpante e carica, la abbiamo svegliata. La voce roca e quello stordimento tipico di chi apre gli occhi e non capisce dov'è: " Ma che ore sono? Scusa ma mi sono riaddormentata e dovevo andare anche in palestra, mamma mia che stordita ". Se lo dice lei....

C'è anche chi ci ha confessato candidamente di non lavarsi da giorni. Per carità, il motivo era più che valido (siamo pronti a giurarlo), ma sentirselo dire fa sempre il suo effetto. Lei però, docciata oppure no, rimane sempre bellissima e anche simpaticissima (visto che ci aveva autorizzato a scriverlo, ma noi non lo abbiamo fatto).

E tra un " Puoi darmi del tu anche se so che mi vedi vecchia " e un " Cambieresti la foto con una in cui sono presa meglio? ", ci siamo trovati anche a doverci sorbire un pippone colossale sull'hobby della vip di turno. Ma siccome anche noi abbiamo un livello di sopportazione, ci siamo lasciati sfuggire un'esternazione di troppo ("Mi sto per uccidere"), che fortunatamente non è stata raccolta, ma è rimasta negli annali.

Come dimenticare, infine, i messaggi vocali ricevuti in piena notte (fonda!) per annunciare il nuovo fidanzamento o per accordarsi per un'intervista mai fatta. Perché sì, è successo anche questo. Di aver ricevuto un vocale da un personaggio molto famoso e discusso, che con voce suadente ci annunciava di volerci rilasciare delle dichiarazioni scottanti e che invece si è dileguata nella notte. Ma ce ne siamo fatti una ragione.