"Che sia Pechino o Mtv inseguo il mio sogno di televisione impegnata"

Mica è una debuttante Valentina Pegorer, che stasera conduce con Emis Killa la prima puntata italiana di Yo! Mtv Raps su Mtv (canale Sky 130 e NowTv). Non ha neanche 30 anni e la sua prima apparizione in tv è stata nel 1998 da protagonista degli spot sugli ovetti Kinder. Da allora, lei che è milanese e ha vissuto a Londra, è diventata speaker radiofonica, ha la sua bella parte da influencer che oggi non si nega a nessuno, ha un fisico da urlo ed è compagna di Boss Doms, ossia Edoardo Manozzi, chitarrista e produttore di Achille Lauro. Valentina ed Edoardo si sono conosciuti tre anni fa a Pechino Express e ora hanno già una figlia, Mina. Insomma, tutto è stato frenetico nella vita di questa ragazza dagli occhioni azzurri che si candida a diventare una delle prossime rivelazioni della tv italiana. Anche se lei, che guarda il cielo ma ha i piedi ben piantati per terra, dice che «non si può mai sapere perché il mondo della tv è così scostante». Idee chiare.

Però da stasera conduce Yo! Mtv Raps su Mtv, uno dei format storici del rap.

«Sono nata negli anni '90 quindi sono cresciuta con Mtv e con i suoi video».

Quindi che cosa porterà a questo programma?

«Ci ho messo un po' di me».

Questo è normale. Rifacciamo: qual è il suo ruolo e quale quello di Emis Killa?

«Emiliano, che conosco da un bel po' di tempo, è un tipo molto diretto, come si vede anche sui social. È un maestro del rap e quindi ci mette il tasso qualitativo indispensabile a un programma del genere».

E lei?

«Io faccio il resto, ossia cerco di soddisfare le curiosità che l'ascoltatore vorrebbe conoscere durante la chiacchierata con gli artisti che ci troviamo di fronte».

Il pubblico l'ha conosciuta a Pechino Express del 2017.

«Era un periodo nerissimo della mia vita».

Addirittura?

«Mi ero lasciata con il fidanzato e stavo litigando con i miei. Così avevo deciso di partire per le Filippine. Una sorta di viaggio di riflessione. Poi mi hanno chiamato per partecipare a Pechino e le Filippine erano tra le destinazioni di quella edizione. Un segno del destino».

A Pechino ha conosciuto anche Boss Doms.

«Eh sì, quel programma mi ha dato stabilità, diciamo così».

E adesso?

«E adesso uguale. Certo, durante la quarantena Edoardo ed io abbiamo rischiato di separarci (ride - ndr) perché eravamo in tre sempre chiusi in casa ma ora tutto è passato».

Achille Lauro e Boss Doms sul palco e in tv spesso si baciano e abbracciano in modo molto provocatorio.

«Lo so, qualcuno si chiede come faccia io a stare con lui nonostante queste performance. La realtà è che parte dei loro personaggi... E poi io li ho conosciuti così. Edo poi ha una parte femminile molto spiccata, come tanti artisti, e talvolta ne parliamo».

Vi sposerete?

«Se me lo chiede...».

Nel frattempo lei fa Yo! Raps.

«E lui da luglio esce con un progetto musicale diverso».

Per questo si è separato professionalmente da Achille Lauro?

«Ma no, è solo una fase».

Valentina Pegorer, qual è il suo idolo televisivo?

«Posso essere sincera? Non ne ho».

Ma non vorrebbe fare tv?

«Sì ma non potrei mai condurre il Festival di Sanremo. Cerco qualcosa con dei contenuti, qualcosa tipo ciò che fanno Alessandro Cattelan o Victoria Cabello».

E i suoi genitori sono d'accordo?

«Sulla tv, certo che sì. Ma loro sarebbero stati contenti anche se avessi fatto la velina...».