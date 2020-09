Maledizioni, minacce e offese: qui hanno tutti "perso" la testa

Saranno anche fonte di guadagno e mezzo per ottenere popolarità, ma per i personaggi famosi i social network sono una gran bella gatta da pelare. Tra odiatori seriali, profili finti e leoni da tastiera i vip sono il bersaglio preferito di commenti sgradevoli, sessisti e ingiuriosi. Ma a tutto c'è un limite. Che abbiano ragione oppure no, ecco che i personaggi noti - presi dalla foga di rispondere - mostrano il loro vero volto mettendosi anche allo stesso livello di chi li attacca.

È successo al cantante Vasco Rossi che sui social mostra, da sempre, la sua vena artistica musicale. La questione "mascherine" però lo ha fatto scivolare in un "contenzioso" quanto mai discutibile con alcuni seguaci, ai quali il rocker di Zocca ha replicato senza mezze misure, stupendo per l'audacia chi lo segue da anni. " Da 'vita spericolata' a 'vita in mascherina', che tracollo che hai fatto. Brutta fine ", ha scritto un follower sotto uno dei più recenti post di Vasco che, indispettito, ha pensato bene di replicare a tono: " Fai così, brucia tutti i miei dischi e datti fuoco anche te ". Lo scontro social è proseguito poco dopo con un altro utente: " La mascherina è tossica, stanno trovando funghi nei polmoni e a breve saranno tumori". "Quindi tutti i medici e gli infermieri che la usano da sempre moriranno di tumore? I poteri forti sono nella tua testa e tu sei un tonto e basta ", ha replicato Rossi dando in sostanza del cretino al follower.

Difficile sorvolare su certi commenti anche per il vip più serafico. Dai oggi, dai domani anche il più pacato dei volti noti scivola nella trappola degli odiatori, abbassandosi allo stesso livello. È successo anche a Caterina Balivo che, oggetto dei commenti audaci di un follower, non è riuscita a trattenersi e c'è andata giù pesante. " Che ti possa cadere la lingua", ha replicato la conduttrice al commento hot di un utente: "Col bikini sei mostruosamente gnocca mi fai rizzare tutto leccherei tutto il tuo corpo... ".

Chi proprio non riesce a mordersi la lingua è Valentina Vignali che, per rispondere a tono ai sui hater, è ricorsa addirittura alla musica, scrivendo versi in rima. Per l'ultimo sgradevole commento però non è servito arrivare a tanto. Alla giocatrice di pallacanestro è stato sufficiente dare dell'imbecille a un follower per rimetterlo in riga. " Mi raccomando denuncia il fotografo! Sai qualcuno non vi dà modo di esistere siete morte!!!! ", ha scritto un fan sotto il suo ultimo post, ricordando la vicenda dello skipper che avrebbe fotografato di nascosto lei e alcune sue amiche durante una vacanza a Lipari. Seccata dal riferimento la Vignali ha replicato: " Quello 'morto' e soprattutto imbecille sei proprio tu invece ".

Chi invece finisce spesso nel mirino degli odiatori social è Marco Bacini, compagno di Federica Panicucci, che ogni volta replica alle accuse e alle offese con garbo ma pur sempre a tono. L'ultima stilettata all'indirizzo della fidanzata lo ha fatto letteralmente infuriare e la risposta è epica. " Si è ossigenata troppo la chioma, tipico di chi ormai ha una certa età ", scrive un follower sotto l'ultimo profilo Instagram della conduttrice. Il giusto "assist" per la clamorosa risposta di Bacini: " Le Sue conclusioni sono invece tipiche di chi ha carenza di ossigeno nel cervello; provi ad ossigenarlo un po' e se saremo fortunati magari il prossimo commento sarà anche intelligente ".

La carrellata dei commenti che mostrano il vero volto dei vip non può non terminare con i due commenti piccanti rivolti all'indirizzo di due bellissime del piccolo schermo, Francesca Brambilla e Elena Morali. L'ex Bona Sorte di Avanti un Altro non ha battuto ciglio nel replicare al commento sessista del seguace che, ammirandola in uno scatto in cui la modella si gusta una burrata, ha pensato "bene" di scriverle: " Ti piace avere quella cosa bianca in bocca ". Scontata ma d'effetto la replica senza peli sulla lingua della Brambilla: " Anche a tua mamma ". Risposta audace anche per Elena Morali che - al sospetto di un fan sulla sua vita sessuale - non c'è andata tanto per il sottile. " Avessi un fidanzato così altro che foto e fotine, sc***rei 3/4 volte al giorno", le scrivono. Lei replica: "Chi ti dica che non succeda già ".

Per il momento ci fermiamo qui. Alla settimana prossima