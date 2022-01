"A chi c... deve chiedere i soldi?". Maria De Filippi si infuria a C'è posta per te

Accade raramente che Maria De Filippi perda la pazienza, soprattutto che questo accada a C'è posta per te con uno degli ospiti. Ma la puntata andata in onda ieri, sabato 29 gennaio, ha mostrato la conduttrice in un'inedita veste. Il lavoro di mediazione svolto da Maria De Filippi a C'è posta per te ha spesso permesso di riunire le famiglie, di riappacificare i rapporti tra fidanzati e tra marito e moglie, di ricongiungere i fratelli e i figli con i genitori. Tutto questo nella maggior parte delle volte ma non nel caso delle sorelle Raffaella e Sara, che non sono riuscite a trovare un canale di dialogo con il loro padre Tommaso.

La loro è una storia come tante, in cui ci sono due ragazze che, dopo essere cresciute senza il loro padre, ora vorrebbero ricongiungersi a lui. Dal loro punto di vista, la colpa della lontananza dall'uomo è della nuova compagna di lui, che li avrebbe divisi e che gli ha dato un altro figlio. Le ragazze hanno voglia di rivedere il padre, assente per vent'anni nelle loro vite, che da tre ha completamente interrotto ogni rapporto. Non si sentono di doversi scusare con lui, perché sono certe di non aver fatto nulla di male in questi anni. L'uomo è presente in studio insieme alla nuova compagna, alla quale le ragazze addossano parte della colpa: " Tu, Michela, sei madre e io non capisco perché non vuoi che tra noi ci sia un rapporto, visto che non abbiamo fatto nulla ".

Anche Tommaso dal suo punto di vista non ritiene di aver sbagliato qualcosa con le figlie: " Per 17 anni ero io che cercavo loro e non me. Io ho sempre mandato il mantenimento, in tutti questi anni e mi hanno anche chiesto soldi ". Il padre ha accusato le figlie di aver sempre avuto un atteggiamento freddo con lui e i tre hanno iniziato a discutere, rinfacciandosi episodi del passato. L'uomo non nega di sentire la mancanza delle sue figlie ma sostiene anche che le due non abbiano mai davvero provato a capirlo e che vogliano che lui si separi dalla sua attuale compagna.