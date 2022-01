"Serve responsabilità". E la De Filippi lascia lo studio di C'è posta per te

L'estremo tentativo di riconciliazione di Carmen, 19 anni, con suo padre Luigi ha suscitato molto interesse nel corso dell'ultima puntata di C'è Posta per te. La ragazza ha invitato il papà in trasmissione per cercare di recuperare un rapporto raffreddatosi con la separazione tra i suoi genitori. Ma l'affetto della giovane non è servito a fare sciogliere Luigi, costringendo Maria De Filippi a prendere in mano la situazione.

La conduttrice ha raccontato la storia di padre e figlia lontani da ormai tre anni per colpa di una separazione astiosa con la madre di lei. Gli alimenti non pagati, le liti con la ex e la gelosia di Carmen nei confronti della nuova compagna del padre hanno reso il loro rapporto sempre più complicato, portandoli all'allontanamento. Da qui la decisione della 19enne di chiamare il papà a C'è posta per te e tentare una riconciliazione.

Tra Carmen e Lugi è andato in scena un lungo ed faticoso confronto con il padre spesso sulla difensiva e poco propenso, sin da subito, a un gesto di distensione nei confronti della figlia. " Da quando c'è Nunzia non sei più come prima. Quante volte mi hai chiamato?", lo ha accusato Carmen, scatenando la replica del padre : "Sono loro che mi hanno fatto allontanare ".

In più occasioni Maria De Filippi ha provato a fare ragionare l'uomo, che si è dichiarato più volte ferito dalla figlia e figura più debole in quella difficile relazione. Le sue dichiarazioni hanno fatto mormorare il pubblico in studio ed esplodere i social network, dove Luigi è stato bersaglio di pesanti critiche. Dopo il secondo rifiuto ad aprire la busta, la conduttrice ha fatto un ultimo tentativo ma il "no" del padre, l'ha fatta letteralmente esplodere: " Tu ti metti sullo stesso piano di tua figlia pur avendo età diverse. Non si può mettersi sullo stesso piano dei figli, essere genitori comporta responsabilità. Lei è ancora piccola ".

L'invito della De Filippi a fare il padre adulto e ragionevole non ha sortito l'effetto desiderato. Così la presentatrice ha concesso all'uomo un momento di riflessione dietro le quinte, per confrontarsi con la compagna Nunzia. Dopo alcuni minuti anche Maria si è recata nel backstage e lo studio è rimasto vuoto per cinque minuti, con il pubblico in attesa di scoprire la decisione finale. Rientrato in studio, Luigi - dopo un ultimo tentennamento - ha però deciso di aprire la busta e ha abbracciato la figlia Carmen in lacrime.