Chiara Ferragni si spoglia su Instagram ma censura: pioggia di like per l'influencer

Al grido di " il mio corpo, la mia scelta ", Chiara Ferragni ha sfoderato su Instagram il primo topless della stagione, adeguatamente edulcorato e censurato per i social apponendo due ciliegie per coprire i capezzoli. L'influencer si trova in Spagna, esattamente a Marbella, senza i figli e senza Fedez, che è rimasto in Italia per questioni di lavoro. Non è la prima volta che l'influencer pubblica contenuti di questo tipo sui social, che inevitabilmente raccolgono sempre centinaia di migliaia di like. Anche questa volta, lo scatto non ha fatto eccezione e sono quasi 800mila le reazioni di apprezzamento.

Il viaggio a Marbella di Chiara Ferragni è evidentemente di lavoro e lo sottolinea (obbligatoriamente) lei nei suoi stessi post taggando la struttura ricettiva di lusso nel sud della Spagna dove l'influencer è ospitata, come sponsor, in queste ore. Non è la prima volta che Chiara Ferragni popone questo genere di contenuti #supplied ai suoi follower e non è un segreto che le strutture ricettive si contendano l'influencer a colpi di contratti sostanziosi per fare in modo di comparire nel suo feed su Instagram. E saranno stati felici i gestori del resort di Marbella nel vedere che, furbescamente, per attirare l'attenzione sui suoi contenuti dalla Spagna, l'influencer abbia deciso di menzionare la struttura anche nella foto in topless, che ha ottenuto più del doppio dei like rispetto ai contenuti precedenti e successivi.

D'altronde, Chiara Ferragni sa bene come funziona Instagram e come fare in modo di catalizzare l'interesse dei suoi seguaci. Moltissimi anche i commenti, oltre 6mila, la maggior parte positivi sotto il post del topless dell'influencer. Immancabili anche molti nomi noti, che non hanno voluto mancare di lasciare la loro firma sotto uno dei contenuti destinato a far parlare maggiormente di sé in quest'inizio di stagione estiva. Tra i tanti con la spunta blu spunta il commento di Paris Hilton, che ha lasciato un emoji con gli occhi a cuoricino per sottolineare il suo apprezzamento alla scelta di denudarsi di Chiara Ferragni. Heidi Klum, invece, è stata più articolata nell'esprimere il suo pensiero: " È un corpo bellissimo ".