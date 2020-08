Il dramma di Alyssa Milano: "Ho preso il Covid e ora sto perdendo tutti i capelli"

C’è un video che in poche ore ha fatto il giro della rete e dei social. Alyssa Milano, attrice americana di 47 anni conosciuta per essere stata la strega ribelle nell’omonima serie tv (e in altri produzioni per il piccolo schermo), si è mostrata ai suoi fan in una veste del tutto inedita. Nel video choc, di pochi minuti appena, l’attrice riflette su gli effetti causati dal Covid-19. La pandemia negli Stati Uniti sta creando ancora diversi problemi e non frena la sua corsa, continuando a mietere vittime e infetti. Alyssa Milano punta il dito su gli effetti collaterali di questo visus così insidioso, sperando di sensibilizzare le masse. Non solo, il video mette in un moto una lunga scia di polemiche si rincorre tra i fili del web. Ma andiamo con ordine.

Il video della Milano si ricollega ad alcune dichiarazioni che, sempre sui social, sono trapelate nel corso dell’ultimo fine settimana di luglio. L’attrice a gran voce aveva affermato di essere stata positiva al virus lo scorso tre aprile, rivelando inoltre che i tamponi non sarebbero efficaci al 100%. Alyssa Milano, prima di ammalarsi e constare il suo stato di salute, ha dovuto effettuare ben tre volte le analisi di rito. Aveva accusato i sintomi ma i risultati affermavano che era una donna sana. Il malessere è continuato a lungo, creando poi diversi danni alla sua salute. Ora pare essere guarita, ma il Covid avrebbe creato comunque diversi problemi, forse permanenti. Come la perdita di capelli.

"Pensavo di mostrarvi cosa fa il Covid ai vostri capelli – esordisce nel video sui social -. Per favore, prendetelo sul serio. Questo è il risultato dopo aver passato una spazzola tra i capelli. Tutto questo è a causa del virus – continua -. Indossate sempre la mascherina". Il video mostra molto chiaramente una perdita vistosa di capelli. C’è chi però crede che Alyssa Milano abbia messo in moto tutto questo solo per attirare attenzione su di sé, invece, come hanno affermato diverse testate giornalistiche americane, ci sarebbe uno studio che confermerebbe quanto rivelato dall’attrice. Molteplici cliniche avevano riscontrato un legame tra il Covid e la perdita di capelli per chi è riuscito a sconfiggere il virus. Gli esperti affermano che in molti pazienti si è notata una caduta temporanea dei capelli, causata principalmente dallo stress psico-fisico, dalla febbre alta e da una perdita di peso. I fan di Alyssa Milano, però, si sono uniti attorno a lei sperando che possa vincere anche questa battaglia.