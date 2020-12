Claudio Baglioni si è rifatto? Lui replica: "Solo la lingua"

Dagospia ci ha scherzato (con un gioco di parole) e Claudio Baglioni ci ha ricamato sopra. A innescare il botta e risposta mediatico tra i due l'intervista che il cantante ha rilasciato per Il Giornale a Paolo Giordano. L'irriverente sito di Roberto D'Agostino ha ripreso l'articolo con un titolo provocatorio, che non ha lasciato indifferente il cantautore.

Nella lunga chiacchierata al nostro quotidiano Claudio Baglioni ha parlato del suo nuovo album, un lavoro inedito ma dallo stile classico, molto diverso dai featurig e dalle contaminazioni alle quali i grandi artisti ci hanno abituato oggi. Nel raccontarsi - anche dal punto di vista prettamente fisico - Claudio Baglioni di sé ha detto: " La vita mi ha cucito così ". Una frase che Dagospia ha ripreso e completato ironicamente nel titolo: " Il chirurgo ti ha ricucito colà ". Una freddura vera e propria che non è sfuggita all'occhio vigile e attento del cantautore, che il prossimo anno compirà 70 anni.

Baglioni lifting?

Premesso che mai mi permetterei di cucire la bocca a un calembour (gioco di parole in francese, ndr), per di più riuscito, vorrei rassicurarvi a proposito del "taglia e cuci" di non aver subito nessun intervento

Claudio Baglioni, divertito dall'ironia del portale dedicato alla rassegna stampa nazionale, ha deciso di scrivere direttamente a Dagospia, che non si è lasciato sfuggire l'occasione di ricamarci sopra. "", ha titolato il portale a tutta pagina, riportando il messaggio originale inviato dal cantautore. "". Baglioni mette le mani avanti. Nessunestetico per lui, che da sempre - però - sfoggia un volto liscio da fare invidia ai più. Perfezione che è più volte finita anche sotto la lente di ingrandimento di Striscia La Notizia. In più occasioni, infatti, Claudio Baglioni è stato protagonista della rubrica "Fatti e Rifatti", dove il suo volto è finito ai raggi X.

Claudio Baglioni oggi smentisce ogni tipo di ritocchino, salvo uno, a cui si è sottoposto per cause di forza maggiore e che l'artista ha raccontato a Dagospia: " Non ho subito alcun intervento. Se non alla lingua, spaccata in due in un incidente stradale del '90. Fossi il solista dei Kiss potrei mostrarvela (la lingua) ma vi risparmio l'ostentazione e più che un bacio (kiss) vi mando un abbraccio ".