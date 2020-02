Clizia Incorvaia, parla il fidanzato: "Non ho nulla da recriminarle"

Clizia Incorvaia è entrata single all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ma nel momento in cui è esplosa la passione con Paolo Ciavarro ha confessato di avere una persona fuori, con cui si stava frequentando prima di varcare la porta rossa.

BollicineVip ha raggiunto il presunto misterioso uomo della bella influencer e gli ha chiesto un parere sulla nascente passione col figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Secondo BollicineVip, l'uomo che Clizia Incorvaia frequentava prima del Gf Vip sarebbe l'imprenditore milanese Tiberio Carcano, che conferma la versione della modella: "In realtà non abbiamo mai parlato di fidanzamento, e credo che neanche lei l’abbia mai fatto nella casa. Abbiamo iniziato a uscire insieme solo un mese prima che lei entrasse nel gioco, quindi la nostra frequentazione è stata poi subito interrotta dalla sua partecipazione al Grande Fratello".

Carcano afferma che con Clizia Incorvaia ci sia una "situazione di stallo": "Non possiamo dire di essere fidanzati o impegnati". "Sapevamo dall’inizio della nostra frequentazione del suo ingresso nel reality, eravamo preparati", aggiunge l'uomo. Ma cosa sarebbe successo se la donna non fosse entrata nella casa di Cinecittà? "Chi può dirlo, non ho la sfera magica. Magari ci saremmo fidanzati, o magari la frequentazione non sarebbe andata avanti in ogni caso, non saprei", sostiene l'uomo.

Quel che è certo è che Tiberio Carcano è seriamente intenzionato a rivedere Clizia Incorvaia per fare il punto sul loro rapporto: "Ci vedremo sicuramente una volta fuori la casa e capiremo il da farsi". Sul bacio con Paolo Ciavarro, l'uomo sembra concedere il suo beneplacito: "Ho visto il loro bacio, ma appunto non siamo fidanzati e non ho nulla da recriminarle". Ma Carcano si spinge oltre e, non solo non condanna Clizia per il bacio, ma le augura anche di viversi al massimo il suo percorso al Grande Fratello Vip: "È giusto che Clizia si viva questa esperienza a pieno, amori compresi. Clizia non si sta comportando male con me, anzi…".

Tiberio Carcano, infatti, non accusa Clizia Incorvaia neppure di aver parlato della loro frequentazione, sebbene gli accordi fossero diversi: "Prima del suo ingresso ne avevamo in realtà parlato e avevo chiesto a Clizia riservatezza poiché ho una storia coniugale alle spalle, ma capisco che la cosa sia venuta fuori". "Non sono in nessun modo arrabbiato con lei", chiosa l'imprenditore, manifestando una completa apertura nei confronti del percorso intrapreso dalla Incorvaia.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?