Gf Vip, il bacio imbarazza Clizia Incorvaia e Ciavarro che ammette: "Sono felice"

All'interno della Casa del Grande Fratello, il feeling tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia è stato palese fin dai primi momenti del gioco. I due giovani si sono trovati immediatamente e hanno iniziato a trascorrere lunghe ore di chiacchiere insieme, di notte, isolati dal resto degli inquilini.

Clizia Incorvaia esce da una storia difficile con Francesco Sarcina, suo ex marito e padre di sua figlia, che questa estate l'ha accusata di averlo tradito con Riccardo Scamarcio, suo testimone di nozze. Ne è nata una guerra mediatica a colpi di dichiarazioni e di smentite, che ha portato i due a prendere strade separate, nonostante la presenza di una bambina piccola. La ragazza ha scelto di entrare nella Casa per ritrovare se stessa, per iniziare un altro capitolo della sua vita lontana da quello che l'ha fatta tanto soffrire ma non avrebbe mai immaginato di poter vivere un'emozione con un altro uomo sotto le telecamere. Inoltre, Clizia Incorvaia pare abbia una situazione quasi sentimentale fuori dalla Casa, un inizio di relazione che l'avrebbe potuta frenare ma probabilmente l'attrazione per Paolo Ciavarro è stata più forte di tutto.

Alfonso Signoni ha mostrato le immagini del lungo bacio alla Casa e i due ragazzi non hanno potuto fare a meno di arrossire e di imbarazzarsi davanti a tanta passione, provocando l'ilarità della casa e scatenando l'empatia del pubblico. Paolo Ciavarro, noto per essere molto timido e riservato, non ha dissimulato: " Sono profondamente in imbarazzo perché non sono abituato a tirare fuori la mia sfera intima in questo modo e sono felice. " Impossibile non notare il rossore di Paolo Ciavarro, che cercava di coprire il volto con le mani mentre passavano sul maxi schermo le immagini della passione con Clizia. Il ragazzo non è particolarmente avvezzo a parlare davanti alle telecamere e ha lasciato la parola proprio all'ex moglie di Sarcina, evidentemente più a suo agio in questa situazione: " Il cuore ha ragioni che la ragione non conosce. È una cosa inaspettata, ho intrapreso questo viaggio per una rinascita, pensavo che non avrei vissuto una passione con nessuno sotto le telecamere. "