Colpo di scena al Gf Vip, Alex Belli rientra nella Casa: "Scegli tra Delia e Soleil"

Il triangolo Soleil - Alex - Delia torna protagonista al Grande fratello vip. Nell'ultima puntata del reality il trio ha avuto ampio spazio e tra nuovi attacchi e tregue c'è stato anche l'ennesimo colpo di scena. Alex Belli rientrerà nella casa nelle prossime settimane e rimarrà al Gf Vip per alcuni giorni nel tentativo estremo di chiarire con le due donne e scegliere tra Soleil e Delia.

La consueta diretta del lunedì sera si è aperta puntando i riflettori sulla Duran, che all'interno della Casa si sta prendendo del tempo per riflettere sul suo matrimonio. La modella venezuelana si è detta ancora innamorata di Alex, ma ha scelto di portare avanti il suo reality sentendosi libera di vivere l'esperienza televisiva senza condizionamenti esterni. Così Delia Duran si è lasciata andare a maliziosi atteggiamenti con Barù e Gianluca e, a sorpresa, ha fatto pace con Soleil, con la quale sembra avere trovato uno strano feeling.

La gieffina sembra avere trovato un certo equilibrio nella casa di Cinecittà e non si è scomposta neppure quando Signorini le ha mostrato l'ultimo tweet di Alex, nel quale l'attore ha pubblicato la lettera scritta per Soleil, invitando l'influencer a fare la sua prossima mossa con un fantomatico colpo di scena. Soleil ha provato a prendere le distanze " Mi sono tirata fuori da questa storia tempo fa". Ma Signorini non si è lasciato sfuggire l'occasione di ricordarle quanto successo poche settimane fa: "Tu a volte guardi il triangolo come fosse un teatrino, ma nel teatrino ci sei stata anche tu ".