Rissa tra Antonella Elia e Fernanda Lessa: urla e spintoni al Gf Vip

La rissa che si è scatenata nella nottata all’interno della casa del Grande Fratello Vip tra Antonella Elia e Fernanda Lessa è destinata a far discutere.

Lo scontro, fisico e verbale, tra le due donne, che sembrava avessero deposto l’ascia di guerra nelle ultime settimane, ha dato vita ad un’altra lite furibonda tra Sossio Aruta e Antonio Zequila. La nottata nella Casa, dunque, è stata tutt’altro che tranquilla e il popolo del web si è già diviso in due fazioni: chi sostiene la Elia e Aruta e chi approva l’atteggiamento della Lessa e di Zequila.

Tutto è accaduto per dei biscotti che Fernanda ha sottratto ad Antonella, scatenando così la rabbia di quest’ultima che, a muso duro, ha affrontato la “nemica”. “ Tre pacchi di biscotti, tre pacchi di biscotti, adesso me li ridai! ”, ha urlato la Elia placcando la modella che l’ha allontanata con un braccio facendole fare un balzo indietro. È stato proprio in questo momento che Antonella non ha esitato a difendersi e, allungando le mani sulla Lessa, l’ha accusata con veemenza di averle messo le mani addosso.

La rissa tra le due donne ha costretto Antonio Zequila e Sossio Aruta ad intervenire per placare gli animi. L’attore si è messo in mezzo tra loro allontanando la Elia con la spalla, ma questo comportamento ha innescato la reazione dell’ex cavaliere del trono over che ha ritenuto inappropriato il modo in cui Antonio si è approcciato alla situazione.

Non contenti della tensione in Casa, quindi, anche i due hanno iniziato a discutere animatamente lanciandosi insulti e accuse davvero pesanti. “ Antonio ha spinto Antonella! ”, ha urlato Sossio ribadendo che l’atteggiamento di Zequila fosse stato inappropriato per la situazione. Faccia a faccia, i due hanno fatto temere il peggio e, alla fine, l’intervento di Licia Nunez e Andrea Denver è riuscito a ristabilire un po’ di quiete.