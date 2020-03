La conferenza ligure sul coronavirus diventa virale sul profilo di Lady Gaga

Anche nelle situazioni più complicato l'importante è non perdere mai il sorriso e riuscire a ironizzare. Devono aver pensato questo nella Sala Trasparenza della Regione Liguria durante la conferenza di aggiornamento sulla situazione coronavirus nella regione, quando all'improvviso si è diffusa l'ultima hit di Lady Gaga.

Il governatore Toti, il sindaco di Genova Bucci e altri esperti ed esponenti del governo regionale erano quasi giunti alla fine della conferenza quando, all'improvviso, Lady Gaga ha interrotto i loro discorsi. Stupid Love è l'ultimo successo planetario di lady Germanotta, un vero fenomeno della musica pop che sui social ha conquistato tantissimi estimatori della cantante e non solo. Certo, una conferenza di aggiornamento sul coronavirus non è forse il momento più indicato per far partire il brano, ma gli imprevisti fanno parte della quotidianità e questo simpatico incidente ha strappato qualche sorriso, avendo il merito di alleggerire il clima piuttosto teso. "Colpevole" del fatto è una giornalista del Secolo XIX, Beatrice D'Oria, che come da sua stessa ammissione ha dimenticato di togliere la suoneria al suo telefono.

" Forse un cortocircuito nella mia testolina, forse ero troppo presa a cercare la giusta angolazione da cui trasmettere la diretta, forse mi stavo impegnando a fare un bel titolo e così ho dimenticato di mettere il silenzioso ", ha ammesso la collega, ignara che da lì a qualche ora quel video e quel siparietto sarebbero diventati virali sul web. La domanda viene spontanea, di chi era la telefonata che ha fatto squillare lo smartphone della giornalista nel bel mezzo di una conferenza stampa istituzionale? Forse il suo direttore, forse uno scoop dell'ultimo minuto. Niente di tutto questo, era la nonna. " La colpa è mia, sì, ma anche di mia nonna che ogni giorno, cascasse il mondo, mi chiama attorno alle 19 ", ha continuato la giornalista nel suo articolo.

Tanto imbarazzo da parte sua ma grandi sorrisi in sala stampa, perché Lady Gaga è arrivata proprio quando uno se la aspetterebbe. Il sindaco Bucci pare avesse appena finito di dire una delle frasi che gli amministratori e i politici ripetono con maggiore frequenza negli ultimi giorni: " Dobbiamo tornare alla normalità. " Detto, fatto. Stupid Love parte a volume massimo e tutti in sala stampa ridono e sorridono. " Vedete, la canzone è artita per far scattare l'applauso ", ha chiosato il massimo esponente del capoluogo ligure.

Il video ha rimbalzato rapidamente su tutti i social, dove i fan di Lady Gaga hanno accolto con grande entusiasmo l'inconveniente alla Regione Liguria. Tanto clamore per un episodio che ha distratto per qualche minuto dalle preoccupazioni d'estate dall'epidemia e che, proprio per la sua grandissima diffusione ha raggiunto niente meno che lady Germanotta. La pop star ha recentemente fatto un tweet ironizzando sull'accaduto, rendendo ancor più virale la conferenza ligure. " Ecco perché faccio musica ", ha scritto la cantante, che ha colto perfettamente l'ironia della cosa e ha allegato il video della conferenza. Il suo tweet è diventato virale in pochissimi minuti e il video ha quasi raggiunto il milione di visiualizzazioni. Anche nel mezzo di un'epidemia, noi italiani sappiamo sempre come trovare un sorriso.