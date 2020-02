Lady Gaga senza trucco e con i capelli rosa

La regina del trucco e delle scenografie elaborate stupisce tutti con un selfie al naturale: Lady Gaga ha fatto il pieno di like pubblicando una foto dove appare struccata e con i capelli rosa, raccolti in una coda morbida. L'artista di fama mondale si è immortalata poco prima di godersi una cena a base di sushi: l'outfit semplice e comodo è molto lontano dagli abiti di scena, come l'atteggiamento più rilassato e intimo. Colpisce il look make-up free che rivela un incarnato fresco e un aspetto molto giovane, sottolineato dalle sopracciglia tinte di biondo.

Spiccano i capelli accentuati da ciocche rosa chiaro, acconciati in modo del tutto informale, quasi casalingo: una coda alta che finisce in una sorta di chignon alternativo. Uno tocco di colore è data da un gloss rosa chiarissimo che si sposa perfettamente con il tono delle labbra, forse parte integrante della nuova linea trucco lancita da Gaga: Haus Laboratories. Uno stile che rimanda a quello degli anni settanta, una tendenza che pare stia facendo nuovamente capolino e che Lady Gaga impersona perfettamente.

La mancanza apparente di sopracciglia, oppure il taglio sottilissimo, è noto come "bleached eyebrows": in passato era considerato uno stile imprescindibile. Non solo tintura o cancellazione delle sopracciglia, ma anche mascheratura delle stesse con strati di cipria e trucco, così da uniformare il make up e il viso stesso. Molte le artiste che stanno affrontando questo revival legato al look e che sfoggiano in chiave del tutto nuova e moderna.

La stessa Gaga sembra aver abbracciato da tempo questo stile, come mostrano le immagini ufficiali ma anche quelle private, in particolare quelle dove appare completamente rilassata tra le braccia del nuovo e presunto fidanzato. La stessa Germanotta ha condiviso uno scatto social della nuova coppia: la cantante è immortalata mentre si fa coccolare teneramente da Michael Polansky. Una conferma alle indiscrezioni che circolavano da tempo dopo le immagini paparazzate che li ritraevano insieme.

Michael è estraneo al mondo della musica, al gossip e alla luci dello spettacolo, perché riveste il ruolo di CEO della Parker Group, una società di San Francisco che si occupa di investimenti e di attività di beneficenza. La coppia è uscita definitivamente allo scoperto dopo qualche mese di frequentazione per placare il chiacchiericcio che circondava la loro frequentazione e per ufficializzare tacitamente la loro unione.

