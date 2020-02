Coral Simanovich è il vero segreto di Sergi Roberto

Sergi Roberto veste la maglia del Barcellona dal 2006, quando a 14 anni passò dalle giovanili del Gimnastic a quelle del club blaugrana nel quale si è formato ed è diventato calciatore professionista. Nel 2009, a 17 anni, approda al Barcellona B, gioca 29 partite e diventa un punto di riferimento vista la sua grande duttilità dato che può agire sia da esterno basso, alto che da centrocampista all'occorrenza.

Tra il 2010 e il 2013 gioca altri tre anni nella seconda squadra del Barcellona, in seconda divisione, mette insieme 77 presenze e segna 7 reti. Tra il 2010 e il 2013 mette insieme anche 12 presenze totali con la prima squadra del club catalano e si toglie pure lo sfizio di segnare due gol: ma è nell'estate del 2013 che approda finalmente nel Barça A all'età di 21 anni e finora, in sei anni e mezzo, ha messo insieme 261 gettoni complessivi conditi da altri 6 gol.

Il suo gol più importante lo realizzò l'8 marzo del 2017 contro il Psg quando segnò la rete del definitivo 6-1 che qualificò il Barcellona al turno successivo eliminando a sorpresa i francesi che all'andata al Parco dei Principi vinse per 4-0 ed erano quasi certi di staccare il pass per il turno successivo. Sergi Roberto ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2022 e una clausola rescissoria "folle" da 500 milioni di euro.

Sergi Roberto veste la maglia del Barcellona da 14 anni, metà della sua vita dato che proprio ieri l'esterno blaugrana ha compiuto 28 anni ed è stato festeggiato a dovere dalla sua sexy fidanzata Coral Simanovich con un bel messaggio sui social: "Un buon compleanno all’amore della mia vita. Il mio migliore amico per sempre. Quello che gli auguro è quello che auguro a me. Salute e felicità ogni singolo giorno della vita. Continua ad essere il miglior marito che avrei potuto chiedere e il padre più emozionante per Kaia e il piccolo Baloo. Ti amo".

I due hanno anche una figlia di nome Kaia e sono ormai innamorati da diversi anni. Coral ha molto seguito sui social con oltre 780.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto che la ritraggono principalmente in momenti della sua vita quotidiana e lavorativa.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?