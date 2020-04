Coronavirus, anche Pink positiva. Il suo appello ai fan: "Restate a casa"

L'elenco dei vip colpiti da coronavirus continua ad allungarsi. L'ultima, in ordine di tempo, ad aver dichiarato di essere positiva al test per il Covid-19 è Pink. La vincitirice di tre premi Grammy sembra sia in buone condizioni di salute ed è stata lei stessa a comunicare la positività, annunciando contestualmente di aver donato 1 milione di dollari a due enti che finanziano l'emergenza coronavirus.

Come sempre più spesso accade in questi ultimi anni, i personaggi noti affidano ai social le comunicazioni importanti. Il ruolo degli uffici stampa è stato quasi del tutto sostituito da un post su Instagram o su Twitter, spesso e volentieri gestiti in prima persona dagli artisti. Pink ha scelto Twitter per il suo messaggio ai fan, che in pochi minuti ha raggiunto migliaia di condivisioni e di like. Nel suo post, la cantante spiega che sia lei che suo figlio James Moon hanno accusato i primi sintomi del coronavirus circa due settimane fa. Ovviamente, Pink si è immediatamente sottoposta al test insieme al bambino e il risultato è stato positivo. Tuttavia, pochi giorni fa la cantante e il figlio hanno ripetuto il test e il risultato è stato negativo. La famiglia di Pink aveva comunque già scelto di isolarsi in quarantena e, nonostante la negativizzazione, porteranno avanti questa decisione fino a che non sarà proclamato il termine della pandemia mondiale.

L'esperienza di Pink con il coronavirus è comunque stata forte ed è probabilmente da qui che nasce la voglia della cantante di fare un accorato appello affinché vengano resi disponibili per tutti, soprattutto a titolo gratuito, i tamponi per la diagnosi della malattia. Negli Stati Uniti, dove il sistema sanitario pubblico è minoritario (quasi inesistente) rispetto a quello privato, i tamponi possono essere fatti solo dietro pagamento di migliaia di euro, che non tutti si possono permettere. Le parole di Pink sono state molto forti e la cantante non ha usato mezzi termini per contestare l'operato del governo in questo momento di così forte emergenza: " È un assoluto disastro e il fallimento del nostro governo non rendere i test più ampiamente accessibili. Questa malattia è grave e reale. Le persone devono sapere che il Covid-19 colpisce giovani e anziani, sani e malati, ricchi e poveri, e dobbiamo rendere i test gratuiti e più accessibili per proteggere i nostri bambini, le nostre famiglie, i nostri amici e le nostre comunità. "