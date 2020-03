Pink, pianificazione "militare" della quarantena

Pink è in quarantena: l'artista si è chiusa in casa con l'intera famiglia e ha stilato una tabella di regole precise da seguire, così da combattere la noia e la voglia di uscire. Un primo video pubblicato su Instagram mostra l'artista in cucina in compagnia della figlia più grande, Willow: Pink si muove all'interno della stanza fino a raggiungere la tabella appesa al muro. Un foglio multicolore con orari precisi, compiti e regole da seguire, consapevolmente per il bene di tutti e, in particolare, per agevolare l'armonia di casa.

Come mostra la pianificazione, la famiglia si sveglia presto e dopo la colazione si concede un po' di aria fresca nel giardino della grande dimora o, se piove, un po' di yoga tra le mura domestiche. Non può mancare il tempo da dedicare ai compiti e agli impegni personali, un po' di attività ricreative per svagare la mente, un buon pranzo da consumare insieme, quindi le pulizia e le faccende di casa. Pink sottolinea la presenza di un momento della giornata da dedicare alla tranquillità e alla serenità emotiva, seguito da un po' di aria fresca, dalla cena e del relax serale davanti alla TV.

L'ora del riposo notturno giunge presto, i bambini vanno a dormire verso le otto o le nove di sera, ovviamente in base all'umore della serata e alla lite del momento tra Willow ed il fratellino più piccolo. Pink sorride divertita alla figlia che ricambia sorniona: le raccomandazioni continuano in una seconda clip, attraverso la quale chiede consigli per qualche lettura meno deprimente di quella che sta affrontando al momento. La cantante dialoga amabilmente con i tantissimi fan, incoraggiandoli e supportandoli anche se a distanza, suggerendo a tutti di rimanere a casa per il bene comune.

È un momento difficile, ma Pink confida nella presenza reciproca di tutti: una connessione a distanza utile alla sicurezza personale ma in grado di favorire un'interazione salutare. La cantante ringrazia tutte le persone che stanno operando sul campo per il bene della società e consiglia a tutti di mantenere alto il morale, mentre lei si impegnerà nel risultare più gentile e amorevole. A conclusione del video, la donna lancia un bacio a tutti i suoi follower soffiandolo con forza verso l'obiettivo.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?