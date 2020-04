Coronavirus, Bonucci nella bufera per i festeggiamenti del suocero: "Ve ne siete fregati dei divieti?"

I nervi sono tesi nel Paese, la lunga quarantena, che ormai ha superato i 40 giorni, inizia a far sentire i suoi effetti sugli italiani. Tra chi vorrebbe già uscire e tornare alla normalità di "prima" e chi, invece, vive con il terrore che il coronavirus possa riprendere a circolare con la stessa virulenza di febbraio, ci sono quelli che puntano il dito contro chi, per leggerezza o per sfida, già si radunano con amici e parenti, andando contro qualunque norma di distanziamento sociale. Tra gli ultimi a cadere vittima della denuncia social c'è Leonardo Bonucci, che ha festeggiato il compleanno del suocero.

A pubblicare lo scatto che testimonia il festeggiamento è la moglie del giocatore della Juvenuts, Martina Maccari. Il profilo della donna è seguito da oltre 220 mila persone e l'immagine non poteva certo passare inosservata. Nel post condiviso su Instagram si vede la famiglia Bonucci al completo, insieme ai genitori di Martina e a suo fratello. Una vera e propria reunion familiare che sarebbe normale in altri momenti ma che ora è oggetto di critiche e di insulti per il calciatore e per sua moglie. Sono tantissimi gli italiani il cui compleanno cade in questo periodo, migliaia i giovani che da marzo a oggi compirano 18 o 20 anni, due traguardi che in tempi normali verrebbero festeggiati con grandi party. Sono centinaia anche i giovani che hanno conseguito la laurea e che fino a poco più di un mese fa sognavano grandi feste con amici e parenti per celebrare la fine di un lungo percorso di fatica. Tutti loro hanno dovuto rinunciare ai festeggiamenti e, quindi, è comprensibile la rabbia di chi vede che alcuni personaggi noti, invece, si riuniscono con i parenti stretti, anche se con meno fasti del passato.

" Ma voi abitate tutti assieme oppure ve ne siete fregati dei divieti di spostamento ed assembramento? ", ha chiesto un'utente nel vedere la foto dove, oltre a esserci il ricongiungimento familiari, non viene rispettata nemmeno la distanza di un metro tra le persone dei diversi nuclei familiari. " Beati voi ricchi che vi potete anche incontrare ", si legge in un altro post polemico. In effetti, anche la caption di Martina Maccari potrebbe portare a qualche fraintendimento, se viene letta velocemente: " Che poi, Corona, cosa hai cambiato delle cose che nulla può cambiare? " Ovviamente la risposta della moglie di Leonardo Bonucci non è tardata ad arrivare per spegnere (o provarci) le polemiche: " Dal 7 marzo ho messo piede fuori casa 2 giorni fa per la prima e unica volta. Mi portano spesa a casa. Abbiamo usato un Glovo per la torta, regalato un disegno incorniciato con una vecchia cornice che avevamo a casa. I miei attraversano una scala interna per venire da me. Sono chiusi come me dal 7 marzo. Fatemi un favore criticate tutto, soldi, casa, marito, me in prima persona, ma non il senso civile e di responsabilità. "