Coronavirus, positivo Renato Coen di Sky Tg24

Il coronavirus è arrivato anche nella redazione di Sky Tg24. È di pochi minuti fa la notizia che il giornalista Renato Coen è stato sottoposto al tampone per il Covid-19, risultando positivo. Le condizioni di salute dell'uomo non destano preoccupazioni e l'emittete televisiva satellitare si è affrettata a rassicurare i suoi telespettatori, assicurando che la rete continuerà il suo lavoro di informazione continua.

A esporsi in prima persona è il direttore del telegiornale Giuseppe De Bellis, che ha dichiarato come Sky continuerà a fornire un servizio di informazione d'eccellenza, soprattutto in questo momento di grave crisi sanitaria per l'Italia: " Sin dall’inizio di questa crisi sanitaria siamo in prima linea, con collegamenti, storie, racconti, approfondimenti. documentando soprattutto lo sforzo dei medici che si stanno battendo per garantire le cure e la salute pubblica. " Lo sforzo profuso in queste settimane da tutti gli organi di informazione per documentare l'evoluzione del coronavirus in Italia è notevole e da Sky assicurano che la defezione di un loro giornalista non minerà la copertura. Il direttore, inoltre, ci tiene a ringraziare tutti coloro che in questi giorni si stanno impegnando al massimo delle loro forze per tenere accesa una finestra costante sul Paese in emergenza coronavirus. " Ringrazio vivamente tutti i colleghi, i tecnici e i giornalisti di Sky TG24 per l’impegno e la competenza con cui stanno lavorando, così come quelli di Sky Sport e di tutte le altre testate giornalistiche che sono sul campo a raccontare in diretta questa grave situazione ", ha aggiunto De Bellis.