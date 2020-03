Nicola Porro è positivo al test sul coronavirus

Nicola Porro, vicedirettore de ilGiornale, è risultato positivo al coronavirus. Stando a quanto appreso e riportato dalle agenzia stampa Adnkronos e LaPresse, il giornalista è stato dunque infettato dal Covid-19. Per questo motivo, la puntata di questa sera di Quarta Repubblica – programma abitualmente condotto da Porro – potrebbe saltare, oppure essere condotta dalla collega Barbara Palombelli, su Rete 4. Quest'eventualità, però, pare essere poco probabile. E infatti, stando agli ultimi aggiornamenti, Mediaset ha deciso di sospendere la trasmissione per cautela sanitaria, invitando tutti i professionisti della redazione del format a restare in isolamento domiciliare. Pertanto, a cominciare dalla puntata prevista questa sera, il programma non andrà in onda in attesa degli sviluppi della situazione. Nicola Porro sarà video-collegato in diretta da casa con l'edizione speciale di Stasera Italia di Barbara Palombelli che andrà regolarmente in onda stasera nel prime-time di Retequattro.

Un altro caso in orbita Mediaset: nelle scorse ore, infatti, la notizia di un possibile caso di positività al Covid-19 nella redazione de Le Iene. La trasmissione di Itaia Uno è stata sospesa in via precauzionale per due settimane. In attesa del comunicato ufficiale della produzione, l'Adnkronis ha reso noto che "sarebbe stato riscontrato un caso di positività all'interno della redazione de 'Le Iene', la trasmissione in onda su Italia 1. Il programma verrà interrotto per due settimane, a breve sarà diffuso un comunicato con i dettagli del caso" .

In mattinata, come da tradizione, Nicola Porro ha pubblicato su Facebook la sua consueta "Zuppa di Porro", una video-rassegna stampa. In video appare in salute, a seguire la notizia della positività al coronavirus, in seguito all'esame del tampone. Ciò detto, Porro ha assicurato di stare bene. Ora la quarantena in casa. E i nostri auguri di pronta guarigione.