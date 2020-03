Coronavirus, Fedez attacca Radio Maria. "Vergogna, chiede bonifici anziché aiutare i bisognosi"

Fedez sferra il suo duro attacco contro Radio Maria. Il noto rapper ha utilizzato il canale dei social network per solidarizzare con i fan nell'emergenza sanitaria in corso e per lanciare la sua battaglia, condivisa da tanti suoi colleghi, contro chi abusa della vulnerabilità degli italiani in questo momento di panico generalizzato per carpire loro denaro.

Il marito di Chiara Ferragni da giorni ha lanciato una campagna di raccolta fondi per sostenere il sistema sanitario che sta lottando contro l'emergenza coronavirus che sta attanagliando l'Italia e gli italiani. I Ferragnez, in poco tempo, hanno superato la cifra di 4 milioni di euro. Ma questo non è tutto perché Fedez ha denunciato l'emittente radiofonica, Radio Maria. Il rapper sostiene che - più in generale - il mondo vicino alla Chiesa non abbia supportato adeguatamente il nostro Paese in questa contingenza emergenziale.

Fedez contro Radio Maria

Il momento di crisi sanitaria ed economica ha gettato nel panico le vite di milioni di italiani. Nonostante ciò, non è venuto meno il senso di solidarietà dei cittadini del Belpaese che, soprattutto sui social network, hanno manifestato la loro grande generosità. Il buon esempio sul web è partito da Fedez e Chiara Ferragni che sono stati i capofila dell'iniziativa filantropica a sostegno delle vittime della pandemia da Covid-19. Spinto da questo senso di altruismo, Fedez ha deciso di mettere sotto accusa l'emittente cattolica Radio Maria.

Il "peccato" della radio di ispirazione cristiana, a detta di Fedez, è stato l'aver pubblicato un post su Facebook in cui si esortano i fedeli a donare offerte anche in questi giorni di sofferenza per tutta la gente. Insomma, il paradosso, dal punto di vista del rapper, è bello e servito: mentre Fedez e la Ferragni hanno indetto una raccolta fondi straordinaria a sostegno della lotta contro il coronavirus, Radio Maria ha aperto un canale speciale per "svuotare" le tasche degli utenti.

" Stiamo attraversando un periodo di difficoltà che riguarda anche i modi per aiutare Radio Maria. Sappiamo tutti quanto questa radio, dono di Maria, abbia bisogno del vostro sostegno per andare avanti. A causa del coronavirus molti ascoltatori non possono andare in posta per il bollettino a favore di Radio Maria. Si potrebbe superare questa difficoltà con un 'Sepa straordinario' mantenendo la donazione abituale e limitatamente a questo periodo ", è la richiesta social di Radio Maria ai fedeli.