Il coronavirus ferma "Un Posto al Sole"

Dopo "Beautiful" negli Usa, il coronavirus ferma anche la soap opera italiana " Un Posto Al Sole" e i fedelissimi fan sono già in astinenza, come si legge nei tanti commenti di rammarico postati su Instagram dove la produzione, attraverso l’account ufficiale, ha reso nota la notizia. Il divieto di creare assembramenti che potrebbero scatenare un effetto domino di contagio da COVID-19 dagli attori alla troupe fino a tutto lo staff di costumisti, truccatori, scenografi di quella che è stata la prima soap opera mai prodotta in Italia e risulta a tutt’oggi anche la più longeva con al suo attivo ben 5475 puntate ha obbligato " Un Posto al Sole" a fermarsi a tempo indeterminato, come tante altre realtà del nostro Paese.

Con la puntata dello scorso venerdì 3 aprile si sono esauriti per il momento gli episodi inediti e in attesa che il coronavirus passi, dato che gli attori non possono certo recitare in guanti e mascherine e data anche l'impossibilità di rispettare il canonico metro di distanza tra di loro quando sono sul set, lo stop è stato inevitabile. Naturalmente gli ultimi episodi sono stati girati tempo fa, prima che la pandemia scoppiasse e ora era tempo di girarne di nuovi, ma dato il decreto governativo che impone a tutti gli italiani di stare a casa per cercare di abbassare la curva del contagio, questo si è reso impossibile.

Così sull’account Instagram ufficiale della serie si legge, accanto a un’immagine con alcuni dei volti più amati della soap ambientata a Napoli associati a diverse date di aprile, che " la messa in onda di ‘Un Posto al Sole’ da lunedì 6 aprile proseguirà con le repliche della sedicesima serie, andata in onda a marzo 2012 ". Segue quindi la spiegazione dell’immagine: "In occasione di questo tuffo nel passato dai tanti ricordi, abbiamo deciso di trascorrere con voi del tempo la sera poco prima della messa in onda. E visto che un po' siamo a casa e un po' non vogliamo assolutamente perdere il nostro posto al sole con voi, a partire da lunedì 6 aprile alle 20.30 sul nostro profilo ufficiale di Instagram nasce #unpostoacasa !".

Il messaggio prosegue con l'appello ai fedelissimi milioni di fan di non perdersi questo appuntamento: " Vi aspettiamo online per vedere gli attori dal focolare di casa loro: parleremo di come trascorriamo il nostro tempo, delle puntate in onda e del magico mondo dietro le quinte per poi commentare un poco la puntata insieme a voi. Ci sarà l'occasione di vedere anche volti legati al passato... ma vi sveleremo i nostri coinquilini virtuali di settimana in settimana. Non mancate! Apre le danze lunedì 6 aprile Michelangelo Tommaso! ".

Quindi, in attesa di poter tornare a girare in tutta sicurezza, il pubblico potrà intanto gustarsi in tv le repliche della sedicesima stagione, precedute dal commento o dal saluto ogni sera su Instagram di un protagonista diverso, anche di chi non fa più parte da tempo della serie ma è comunque rimasto nel cuore dei milioni di fan della soap lanciata nell'ottobre del 1996. A rotazione, infatti, gli attori si collegheranno in streaming dalle loro case, condivivendo con il pubblico dettagli e aneddoti della puntata nonchè della loro vita in quarantena.

