Coronavirus, Filippo Nardi racconta la sua esperienza: "Da me non è venuto nessuno"

Filippo Nardi ha contratto il coronavirus? Sì, forse, non lo sa nemmeno lui. L'ex naufrago e concorrente del Grande Fratello ha trascorso giorni d'inferno nella sua abitazione in Brianza ma non ha avuto accesso al tampone per stabilire la sua positività o meno al Covid-19. È stato il conte a raccontare tutto nei dettagli durante un'intervista radiofonica con Giada Di Miceli nel programma Non succederà più, esprimendo tutti i suoi dubbi e le perplessità su quanto accaduto.

Nei primi giorni di marzo, Filippo Nardi ha effettuato un trasloco nell'abitazione brianzola. Mobili e scatoloni da spostare, pulizie e tanta fatica, come accade ogni volta che si c ambia casa. In primi dolori alle ossa e la stanchezza, quindi, il conte li ha inevitabilmente ricollegati a quei giorni e non si è preoccupato poi tanto. I primi dubbi che non si trattasse di semplice affaticamento sono arrivati quando Nardi ha iniziato a percepire uno stato febbroso. Misurata la temperatura, ecco la sorpresa: febbre a 39. In radio, il conte spiega che una temperatura così alta non gli succedeva da tantissimo tempo, da quando a 12 anni lo dovettero operare per l'appendicite.

Ecco che, a quel punto, sopraggiungono anche tutti gli altri sintomi del coronavirus: " Io sto a letto a dormire, senza appetito, senza olfatto e senza gusto per una settimana intera. Avevo una gran sete, ma non avevo fame. Ho telefonato alla guardia medica per tre giorni di fila chiedendo cosa dovessi fare. " Filippo Nardi, seguendo scrupolosamente il protocollo, non è andato al pronto soccorso ma è rimasto a casa. Non aveva mal di gola e non c'erano sintomi respiratori, pertanto i medici gli hanno consigliato di rimanere nella sua abitazione ma di chiamare immediatamente se avesse riscontrato un peggioramento significativo del suo stato di salute. Questo è avvenuto due giorni dopo e così Nardi ha chiamato il numero per l'emergenza coronavirus che ha visto scorrere più volte in televisione.

" Mi hanno fatto capire che in quel periodo non sapevano nemmeno loro come fare. Da me non è mai venuto nessuno, non mi è stato detto dove fare il tampone. Io ho chiesto se venivano a casa, a chi dovevo rivolgermi. Mi hanno detto di no ", ha raccontato Filippo Nardi, spiegando che c'era molta incertezza nelle risposte da parte degli operatori. L'opinionista, quindi, è rimasto a letto, nell'abitazione dove vive da solo. In appena 10 giorni ha perso ben 7 Kg e non aveva nemmeno la forza di parlare ma il tampone non gli è stato fatto. Filippo Nardi ha specificato, però, che contrariamente a quello che si è detto nei giorni precedenti, non gli è stato rifiutato: " Non mi hanno saputo dare una risposta. Non mi hanno detto ‘Non te lo facciamo’, ma di stare a casa e se peggioravo mandavano l’ambulanza. "