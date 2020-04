Filippo Nardi: "Forse ho avuto il virus, mi hanno negato il tampone"

Intervistato da BollicineVip, Filippo Nardi lancia un preoccupato grido d'allarme sul suo sospetto contagio da coronavirus: "Mi hanno negato il tampone ma ci sono davvero alte probabilità che io abbia contratto quel maledetto virus".

Lo storico ex gieffino ed ex concorrente dell'Isola dei Famosi si mostra molto preoccupato per un forte malessere fisico - fortunatamente superato - e teme di essere stato contagiato dal Covid-19. Purtroppo il Conte lamenta il fatto di non poter scoprire la verità, perché non gli è stato mai concesso di sottoporsi al tampone faringeo.

Filippo Nardi ripercorre quello che gli è successo nelle ultime settimane: "Tutto è iniziato lo scorso 10 marzo con dei forti dolori alle articolazioni ai quali è seguita poi una febbre molto alta". "Per circa 7 giorni ho avuto la temperatura che oscillava dai 38,5 ai 39", precisa preoccupato l'opinionista televisivo.

La star dei reality di Canale 5 evidenzia come questi sintomi abbiano fatto subito scattare in lui la paura di esser venuto in contatto con il nuovo coronavirus. Proprio per questo motivo, Filippo Nardi racconta di non aver esitato a mettersi in contatto con le autorità sanitarie per fare chiarezza sul suo stato di salute: "Ho chiamato ben due volte la guardia medica e il numero verde per l’emergenza coronavirus per richiedere il tampone ma mi hanno completamente ignorato".

Purtroppo l'uomo non rientrava nei casi che, secondo il protocollo sanitario, potevano essere sottoposti all'esame faringeo: "Mi hanno detto che non avendo i sintomi quali tosse e/o mal di gola non ero idoneo al tampone". Filippo Nardi spiega in modo dettagliato come ha vissuto quei momenti di grande paura: "Sono stati dei giorni d’inferno. Ho perso 5 kg e accusavo dei forti dolori alle articolazioni".

"Mi trovavo e mi trovo tutt’ora da solo in Brianza dove sto facendo dei lavori ad un appartamento che ho preso per mio figlio che verrà qui a studiare a settembre. Ero nel pieno del trasloco e quindi mi sono ritrovato bloccato li senza nessuno, mi sono messo in auto-quarantena e non sono più potuto tornare a casa mia", spiega Nardi facendo trasparire grande preoccupazione e spavento.

Ora, fortunatamente, il peggio sembra essere passato: "Adesso sto meglio ma ho passato davvero una brutta settimana, mi sento ancora debole ma il brutto è passato, o almeno spero". Filippo Nardi non sembra aver dubbi su quello che gli è accaduto: "Mi hanno negato il tampone ma ci sono davvero alte probabilità che io abbia contratto quel maledetto virus". "Nessuno dava ascolto alla mia richiesta di testarmi", lamenta ancora l'uomo.