Coronavirus, il Principe Carlo ringrazia i sanitari

Dopo la guarigione, il Principe Carlo ringrazia medici e infermieri per il loro contributo al Paese.

Come riporta Hello Magazine, il duca di Cornovaglia ha pubblicato su Instagram un messaggio toccante dopo la notizia di essere risultato negativo al coronavirus, alla fine della sua convalescenza. Carlo ha raccontato di aver contattato telefonicamente il presidente della Croce Rossa britannica, che ha condiviso con lui alcune delle attività straordinarie attività svolte dall’associazione benefica durante quest’epidemia di coronavirus, dal sostegno agli ospedali alle analisi rivolte alle categorie di persone che potenzialmente potrebbero essere più esposte al virus.

“ Il Principe - si legge nell’aggiornamento social - è orgoglioso di vedere come la gentilezza stia tenendo le persone insieme e chiede che i suoi ringraziamenti e migliori auguri siano condivisi con ciascun membro della Croce Rossa britannica, che sta rispondendo all’emergenza in modo così brillante. Negli anni, Sua Altezza Reale ha incontrato molti volontari nel suo ruolo di presidente. Nelle ultime settimane, i volontari sono stati coinvolti nel supporto agli ospedali per aiutare le persone a rimettersi in casa in maniera sicura, controllando le più vulnerabili e organizzando le consegne ".

Domenica scorsa è stata annunciata la guarigione di Carlo dal coronavirus, per cui il Principe si trovava in auto-isolamento, distante perfino dalla moglie Camilla Parker Bowles e dagli altri membri della Royal Family. Molti eventi e impegni ufficiali sono stati cancellati, come il Trooping the Colour, che si tiene in giugno e celebra le forze armate britanniche e il compleanno ufficiale della Regina Elisabetta II - che ha anche un compleanno effettivo, in via di festeggiamento in privato nei prossimi giorni. Le riunioni invece continuano a essere svolte, ma rigorosamente in videoconferenza.

La scorsa settimana, Carlo e altri membri della Royal Family hanno ringraziato il servizio sanitario nazionale con dei video di applausi. A realizzare queste clip anche Camilla e i Principini George, Charlotte e Louis, che in questi giorni, naturalmente, non vanno a scuola.

