Anche Camilla scherza sul coronavirus

Gaffe di Camilla Parker Bowles sul coronavirus.

La duchessa di Cornovaglia, come riporta Sky, ha fatto una battuta sul virus che sta colpendo tutto il mondo. Il giorno prima anche il Principe William si era lasciato andare a una battuta simile, che è stata ritenuta da molti imbarazzante. Ad alcuni è apparso che i due membri senior della Royal Family stessero sminuendo la gravità della situazione, scherzandoci su.

Camilla si è recata ieri con il Principe Carlo in visita al London Transport Museum, per festeggiare i 20 anni di trasporti pubblici nella capitale del Regno Unito - sull’account ufficiale della Royal Family è anche apparso uno scatto che ritrae la Regina Elisabetta II nell’atto di prendere la metropolitana.

Mentre la duchessa di Cornovaglia ha fatto l’ingresso in un rifugio antiaereo, ha detto una frase riferita al coronavirus: “ Mi sono auto-isolata ”, come si fosse messa in quarantena all’interno del bizzarro e angusto dispositivo. Camilla ha indossato i guanti durante tutto l’impegno ufficiale, mentre Carlo era invece a mani nude, e hanno stretto mani per tutta la durata dell’incontro.

In questi giorni, invece, William, durante la sua visita alla Guinness Storehouse di Dublino, ha commentato riferendosi a se stesso in terza persona: “ Il duca e la duchessa di Cambridge stanno diffondendo il coronavirus, mi spiace ”.

Precedentemente, i Cambridge hanno incontrato i lavoratori al pronto soccorso di Dublino, in una manifestazione organizzata dall’ambasciatore britannico in Irlanda. Mentre parlava con un paramedico di nome Joe Mooney, William ha esclamato: “ Scommetto che tutti dicono «Ho il coronavirus, sto morendo» e tu rispondi «No, hai solo un po’ di tosse» ”.

Secondo William, la copertura mediatica relativa al virus sembrerebbe eccessiva. “ Al momento la situazione relativa al coronavirus sembra un po’ drammatica - ha aggiunto - Pensi che sia forse un po’ esasperata dai media? ”.

