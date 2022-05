Quella figlia di Clint Eastwood perduta e riconosciuta dopo 64 anni

Il corriere - The mule è il film di e con Clint Eastwood che va in onda questa sera alle 21.46 su Canale 5. Tratto da un'incredibile storia vera incentrata su un veterano di guerra che si improvvisa corriere della droga, Il corriere - The mule è film che vede Eastwood tornare davanti la macchina da presa a sei anni di distanza dall'ultimo ruolo da protagonista in Di nuovo in gioco.

Il corriere - The mule, la trama

Earl Stone (Clint Eastwood) è un veterano di guerra appassionato di fiori che, da un giorno all'altro, a causa del progresso e della tecnologia, si trova costretto a chiudere la sua attività. Attività per la quale ha sacrificato tutto, compreso il suo matrimonio e il rapporto con la figlia. Senza altra ambizione e senza soldi, l'uomo accetta uno strano lavoro in cui gli si chiede solo di sfruttare la sua abilità al volante. È così che Earl scopre di essere diventato un corriere della droga: la sua unica attività è di guidare e non farsi fermare dalla polizia. La sua bravura come guidatore fa sì che pian piano la sua mole di lavoro aumenti e l'uomo viene affiancato da un assistente che ha soprattutto il compito di controllare che tutto proceda per il verso giusto. Sulle tracce di Earl, senza conoscerne l'identità, c'è anche l'agente della Dea Colin Bates (Bradley Cooper). Preso tra due fuochi e inseguito dagli errori del suo passato come padre di famiglia, Earl vedrà crescere la tensione intorno al suo lavoro.

La figlia segreta di Clint Eastwood

In Il corriere - The Mule Clint Eastwood interpreta un personaggio che, a causa del suo lavoro, si è allontanato sempre di più dalla sua famiglia, ottenendo un divorzio dalla moglie e un distacco dalla figlia. Sebbene il film tratti una storia vera inerente un'altra persona, quest'ultimo aspetto "familiare" può ricollegarsi anche alla vita personale del regista e attore. Come riporta il sito dell'Internet Movie Data Base, infatti, il 10 dicembre 2008, durante la premiere de Il corriere a Los Angeles, Clint Eastwood è stato fotografato insieme a una donna che si è identificata ai giornalisti con il nome di Laurie Eastwood. La donna è stata immortalata anche mentre beveva un cocktail insieme a Eastwood. Il giorno dopo la premiere Alison Eastwood, l'altra figlia dell'attore nata dalla prima moglie Maggie Johnson, confermò su Instagram che Laurie era la sua sorellastra. Lo fece pubblicando un'immagine che ritraeva tutti i figli di Clint Eastwood.