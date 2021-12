Così Belen cancella De Martino: la foto che fa discutere

Belen Rodriguez non sembra essere fortunata in amore. Almeno non stando agli ultimi indizi che la showgirl sta lasciando sui social. Con Antonino Spinalbese la relazione sembra ormai essere giunta definitivamente al capolina. Tra i due è calato il gelo e si vedono solo per prendere la bambina, ovviamente in campo neutro come accade e migliaia di coppie. Le ultine foto che li ritraggono all'uscita di un bar di Milano, d'altronde, parlano chiaro e al momento non sembra esserci possibilità di riappacificazione. Ma chi sperava che questo potesse spianare la strada all'ennesimo ritorno di fiamma con Stefano De Martino rimarrà molto deluso. Infatti, c'è un dettaglio che a molti è sfuggito ma che i più attenti hanno notato in una delle ultime storie condivise dalla showgirl argentina sul suo profilo Instagram.

In queste ore, infatti, Belen si trova in vacanza con tutta la sua grande famiglia allargata. Il gruppo vacanze Rodriguez è salito in alta quota per festeggiare il capodanno ma con loro non c'è Santiago De Martino, il primo figlio che l'argentina ha avuto con Stefano De Martino. Il ragazzino si trova col padre a Napoli, a differenza della sorellina, che Belen ha avuto con Antonino Spinalbese lo scorso luglio, che invece si trova con la mamma. E così Stefano De Martino si sta godendo qualche giorno di vacanza con il suo erede prima che ricominci la scuola, come dimostrano le foto e i video che l'ex ballerino, e ora conduttore, pubblica sui social. Stefano De Martino ha pubblicato anche un brevissimo video in formato reel, che mostra Santiago davanti al mare del golfo di Napoli, intento ad addentare quello che sembra un prelibato prodotto dello street food partenopeo.

Alla mamma quel video dev'essere piaciuto a tal punto da volerlo condividere sulle sue storie. Ma cos'ha fatto Belen? Per evitare di alimentare possibili gossip su presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino e, probabilmente, alla luce dei rapporti anche in questo caso gelidi col padre del figlio, ha fatto in modo che il nome dell'ex ballerino non comparisse nella condivisione, nascondendolo oltre il bordo inferiore della storia. Un segnale per il suo ex o per il gossip? Non è dato saperlo. Eppure solo qualche giorno fa qualcuno sperava che la showgirl avesse mandato un messaggio a De Martino. Fatto sta che solo poche ore fa l'argentina ha eliminato un post qualche minuto dopo che l'altro suo ex, Spinalbese, ha commentato una foto con la loro bambina. Magari sono solo coincidenze...