"Montatura". Cosa ha detto la Cesarini solo 6 giorni fa

Lorena Cesarini è stata la co-conduttrice di Amadeus durante la seconda serata del festival di Sanremo. L'attrice nata a Dakar da padre italiano e madre senegalese vive in Italia da quando ha 3 mesi. Si è presentata con le lacrime agli occhi per l'emozione di essere stata chiamata da Amades e ha pianto ancora durante il suo monologo, durante il quale ha parlato di razzismo. Ma qualcosa non torna in questo racconto e a farlo notare è l'Huffington post, che senza scavare troppo nel passato è andato a pescare le dichiarazioni rilasciate dall'attrice al settimanale Oggi solo una settimana prima dell'inizio del Festival.

Sul palco, Lorena Cesarini ha spiegato di non aver mai subito razzismo durante la gioventù, né a scuola e nemmeno all'università. Dopo l'annuncio di Amadeus, però, " scopro che non è vero che sono un'italiana come tante, che resto una nera ". Questo sulla base dei messaggi ricevuti suoi social quando il grande pubblico è venuto a conoscenza delle scelte del conduttore per il suo Festival: " Nessuno prima aveva sentito l'urgenza di dirmelo, da quando Amadeus mi ha chiamato ho scoperto che evidentemente il colore della pelle è ancora un problema ".

L'attrice di Suburra ha poi aggiunto: " Un pochino all'inizio ci sono rimasta male, poi mi sono anche arrabbiata, poi mi è passata. Ma mi è rimasta dentro una domanda: perché? Perché c'è chi si indigna per la mia presenza su questo palco, perché c'è gente che ha problemi con il mio colore della pelle ". Tutto questo accadeva il 2 febbraio, durante la seconda serata del festival di Sanremo. Facendo un passo indietro e tornando al settimanale Oggi uscito in edicola lo scorso 27 gennaio, le dichiarazioni rese dall'attrice erano state diverse.