Costanza Caracciolo alle fan: "Non soffocate la femminilità"

Non passerà molto tempo prima che Costanza Caracciolo possa essere chiamata mamma per la seconda volta. L’ex velina di Striscia la Notizia e suo marito Christian Vieri aspettano infatti con trepidazione la nascita della secondogenita. Si tratterà dunque di una bambina, anche se la coppia non ha al momento voluto rivelare quale nome sceglierà visto che sarà reso noto solo a parto avvenuto, che dovrebbe avvenire indicativamente ai primi di aprile.

Così, nelle ultime ore, la bellissima Costanza ha voluto condividere su Instagram uno scatto con un enorme pancione, chiaramente agli sgoccioli. Nel post in questione, scopre il suo ventre arrotondano e lo mostra con disinvoltura ai fan. Insomma, le sue forme morbide non la preoccupano affatto! Tant’è che in un suo altro recente post ha voluto elogiare la bellezza femminile in tutte le sue forme. "La femminilità ha regole semplici che variano da persona a personalità. Non soffocare la tua, indossando altre vesti, e sarai irresistibile…" , queste le parole che Costanza Caracciolo ha voluto dedicare alle sue fan di tutte le età. Un chiaro messaggio alle donne che non si accettano per via dei canoni estetici che la società contemporanea impone ma che, allo stesso tempo, desiderano fortemente ritrovare il proprio benessere. E, come suggerisce Costanza, il primo passo potrebbe essere proprio l’accettazione di sé.

E se a dirlo è una donna in gravidanza come non crederle sulla parola? Quando si è incita infatti il corpo cambia notevolmente – pancia e seno ma anche cosce e glutei con non pochi inestetismi – e spesso si rischia di andare in crisi a causa dei cambiamenti che il proprio corpo subisce.

Forte di sé, qualche tempo fa Costanza Caracciolo aveva risposto a tono a chi con insistenza le ha più volte chiesto quanti chili in più avesse preso in gravidanza: "Mi chiedo io, ma come mai siete così in fissa con i chilogrammi? Siete in gravidanza, un chilo in più, uno in meno, che vi cambia? Conosco gente che ne ha messi venticinque ed è tornata più magra di prima (se questa è la vostra preoccupazione) e gente che ne ha messo uno al mese che ancora deve perderli. Ma pensate un po' hanno conquistato entrambe il più grande trofeo esistente, cioè essere mamme!" .

E guai a chi le dà della grassa! Costanza Caracciolo si sente perfettamente a suo agio con il suo nuovo corpo e, per questo motivo, invita le donne che la seguono a vivere con serenità il rapporto con il proprio corpo perché la bellezza è tutto tranne che oggettiva.

