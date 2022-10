"È crollato, ha problemi di salute...": dopo un mese di regno Carlo non ne può più

Re Carlo III non sarebbe in grado di reggere gli impegni e lo stress inevitabili per un sovrano, ha rivelato un insider al magazine In Touch, citato da News.Italy24. Inoltre si fa strada l’ipotesi di una insufficienza cardiaca che complicherebbe una situazione non proprio solida. William e Kate sarebbero molto preoccupati e si parlerebbe già di “caos a Palazzo” .

Non c’è una “guida solida”

“Carlo III è già esausto fisicamente e mentalmente...Il Palazzo sembra nel caos senza una guida salda", ha scritto News.Italy24, commentando le parole riferite a In Touch da un membro dello staff di Buckingham Palace. Sua Maestà non avrebbe lo stesso carattere di Elisabetta II, che ha messo al centro della sua intera esistenza il dovere e la dedizione alla Corona. Dopo una vita di attesa Carlo si ritrova all’improvviso al centro dell’attenzione nel ruolo di guida del Paese ma, secondo la fonte, non sarebbe in grado di gestire la continua attenzione mediatica e nemmeno le preoccupazioni e le aspettative della corte, del governo e del popolo inglese.

L’insider ha dichiarato senza mezzi termini: “Il re è crollato” . Questo presunto esaurimento fisico ed emotivo avrebbe messo in ansia William e Kate, già molto presi dai loro nuovi incarichi. Dopo la morte della Regina, infatti, la coppia ha ottenuto il titolo di principi del Galles: ciò non comporta solo una maggior visibilità, ma anche un numero più ampio di doveri e appuntamenti da rispettare.

“[Carlo] è in preda al panico per ciò che lo aspetta [nel suo ruolo] di re” , ha proseguito l’insider. Anche la regina consorte Camilla riterrebbe che questa nuova vita, così intensa e sempre sotto lo sguardo vigile dei media, sarebbe “troppo per lui” . Comunque va precisato che Sua Maestà ha dovuto affrontare un periodo denso di eventi: la morte della Regina, il periodo di lutto costellato di incontri, viaggi e discorsi durante i quali era necessario nascondere il dolore, una nuova routine. Ogni suo gesto è stato (e sarà fino alla fine) esaminato e giudicato. Un po' di incertezza iniziale, dunque, potrebbe non essere una possibilità così strana e remota. Il sovrano, però, sarebbe deciso a mantenere le apparenza, a proseguire nonostante tutto.

Un problema cardiaco?

Secondo una inquietante indiscrezione re Carlo III soffrirebbe a causa di non meglio precisati problemi di salute, forse addirittura una insufficienza cardiaca che starebbe rendendo ancora più complicato il suo lavoro al servizio della Corona. Per questo motivo la royal family sarebbe pronta a sostenerlo, supportandolo negli eventi ufficiali. Fondamentale, da questo punto di vista, sarebbe la presenza di William e Kate. Sembra che, proprio per aiutare il re, i principi stiano pianificando un trasferimento al Castello di Windsor, benché non vi sia ancora nulla di confermato.

Alla fine della scorsa estate la coppia aveva lasciato Kensington Palace per traslocare nell’Adelaide Cottage, nella tenuta di Windsor. In questo modo William e Kate speravano di crescere i figli nella maniera più normale e tranquilla possibile, lontani dalla caotica Londra. Le nuove responsabilità, però, starebbero stravolgendo l’equilibrio familiare, tanto da far ritenere ai due che un nuovo trasloco al Castello di Windsor potrebbe essere la soluzione più adeguata per conciliare lavoro e famiglia.

In particolare la royal family, a partire da re Carlo III, conterebbe su Kate Middleton, sul suo carisma e la sua capacità di mostrarsi alla mano senza mai infrangere le regole di Palazzo. A tal proposito Jamie Lowther-Pinkerton, ex segretario privato del principe William, ha dichiarato al People: “[Kate] è una matriarca, non nel senso di vecchia signora in twin set e filo di perle, ma nel senso che è lei a guidare la famiglia e consigliare William…Apprezza la storia collegata al suo ruolo, ma comprensibilmente vuole guardare al futuro per creare il suo percorso. Lo farà con umiltà…”.

Qualora re Carlo si trovasse davvero in difficoltà, schiacciato dalle pressioni derivanti dal suo titolo, Kate potrebbe essere una valida alleata, la giovane donna che ha imparato benissimo la lezione della regina Elisabetta. Forse, dal punto di vista dell’abnegazione, del senso del dovere e della popolarità, potrebbe essere lei la sua vera erede.