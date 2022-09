Come è morta la Regina e perché anche la salute di Carlo non convince

Come è morta la regina Elisabetta? Quale è stata la causa del decesso? Per ora non ci sono dichiarazioni ufficiali in merito, ma una serie di possibilità che gli esperti hanno formulato guardando le ultime foto di Elisabetta II. Ci sarebbero anche dei timori sulle condizioni di salute di re Carlo III, originati da un particolare piuttosto evidente in alcuni scatti.

La morte della Regina

Dall’8 settembre scorso, giorno della morte della regina Elisabetta, circola una voce secondo cui le cause della sua scomparsa sarebbero da imputare a una caduta avvenuta nel Castello di Balmoral. Secondo le indiscrezioni, riportate anche da Il Messaggero, l’incidente sarebbe la conseguenza dei persistenti problemi di mobilità della monarca. I medici avrebbero compreso subito che la situazione era molto grave, tanto da impedire un trasferimento in ospedale. Tuttavia la notizia della fine della sovrana sarebbe giunta fino a noi per gradi: prima c’è stata la comunicazione secondo cui la regina Elisabetta non avrebbe partecipato all’incontro su Zoom del Consiglio Privato, in programma per il 7 settembre scorso, poiché l'incontro con la Truss l'avrebbe affaticata troppo. Poi, nella mattinata dell'8 settembre 2022, le prime ammissioni da Palazzo sulla “preoccupazione” dei medici, che ci hanno fatto capire che gli eventi stavano precipitando.

Quando i giornali hanno scritto che la royal family stava accorrendo al capezzale della sovrana, è stato chiaro per tutti che non ci fosse più nulla da fare. Secondo i tabloid Elisabetta II potrebbe essere morta prima delle 18:30 (ora locale), ma il triste annuncio non è stato dato subito, forse per aspettare che i Windsor si riunissero (anche se mancava all’appello il principe Harry). L’ipotesi della caduta per spiegare la morte di Sua Maestà non è la sola a circolare sulla stampa inglese. Infatti, durante l’udienza con la nuova premier Liz Truss, lo scorso 6 settembre, a nessuno è sfuggito il dettaglio delle mani livide della Regina. Forse il segno di trattamenti medici.

Il Daily Mail ha chiesto il parere della dottoressa australiana Deb Cohen-Jones, che ha commentato: “Potrebbe essere il sintomo di una malattia cardiovascolare periferica. Un problema per quel che concerne la circolazione del sangue… che può causare insufficienza cardiaca. Se la circolazione periferica non è ottimale, gli organi non ricevono un buon apporto di sangue…”. Il dottor John Torres, invece, ha un altro parere e a Today ha detto che i lividi sulle mani potevano essere causati da “porpora senile” , perché “in età avanzata i tessuti connettivi della pelle diventano più fragili e persino un piccolo urto può originare questo tipo di lividi”.

Healthline tira in ballo il Covid, contratto da Elisabetta II lo scorso febbraio: “Benché sia stata vaccinata, la sovrana ha avuto il Covid quest’anno, aveva già problemi di salute e camminava con l’aiuto di un bastone. Anche se non è stata ancora resa pubblica la causa della morte, gli esperti affermano che l’infezione da Coronavirus potrebbe aver contribuito al decesso”. Finora solo supposizioni. Ma non è detto che la Casa reale ci sveli la reale causa della scomparsa della regina Elisabetta. Anzi, questo potrebbe diventare uno dei più grandi segreti custoditi da Buckingham Palace.

Timori per Carlo III

Anche la salute del nuovo re, Carlo III, desterebbe più di qualche sospetto. Sul web sono diventate virali delle fotografie in cui le dita del sovrano risulterebbero molto gonfie, come “salsicciotti”. Il Daily Star ha interpellato il dottor Gareth Nye, docente senior all’Università di Chester, per tentare di spiegare questa anomalia. Il medico ha dichiarato che tra le possibili cause potrebbero esserci l’edema o la ritenzione di liquidi: “L’edema è una condizione in cui il corpo inizia a trattenere i liquidi negli arti, di solito gambe e caviglie, ma anche nelle dita, facendole gonfiare…è una condizione comune e colpisce principalmente le persone di età superiore ai 65 anni, perché la capacità di controllo dei liquidi è limitata”.