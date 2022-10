"Oh Cielo! Di nuovo qui?": la gaffe di re Carlo III con Liz Truss

I re d’Inghilterra dovrebbero essere imparziali, nascondere eventuali antipatie, celare abilmente i loro sentimenti dietro a quell’aplomb così ben studiato che è diventato il marchio di fabbrica di una intera nazione. Re Carlo III, però, non è riuscito a reprimere un certo malcontento alla vista della neo premier Liz Truss, rivolgendole una battuta abbastanza spiacevole.

“Ancora qui?”

Uno dei doveri del re inglese è quello di incontrare il primo ministro ogni settimana, per consigliarlo sulle questioni politiche ed essere informato sulle strategie di governo. Così è accaduto lo scorso 12 ottobre, quando Carlo III ha ricevuto Liz Truss a Buckingham Palace. L’incontro, però, non è iniziato nel migliore dei modi e di certo non come tutti si aspettavano. Come riporta il Daily Mail la premier, alla vista del sovrano, si è inchinata e gli ha rivolto un rispettoso saluto: “Ben ritrovato, Sua Maestà” . Carlo III, invece, ha abbandonato la tradizionale neutralità con un poco garbato: “Ѐ di nuovo qui?” , tradendo una certa insofferenza nei confronti della Truss, la quale si è limitata a un cortese: “Ѐ un grande piacere”.

Il re, sorridendo, ha replicato: “Oh Cielo. A ogni modo...”, iniziando ufficialmente l’incontro. Non è chiara l’intenzione dietro alle parole di Carlo. Naturalmente sapeva benissimo dell’udienza con il primo ministro, visto che ogni appuntamento è regolato con settimane di anticipo. Forse sperava di fare una battuta, ma il risultato finale è stata una sgradevole figuraccia. Liz Truss non sta affrontando un periodo semplice a causa del crollo della sterlina, come sottolinea Open e la battuta del sovrano ha fatto passare la sua presenza a Palazzo per ingiustificata e inopportuna, per non dire fastidiosa.

La gaffe, non sappiamo quanto involontaria, potrebbe alimentare le voci su un presunto contrasto tra Carlo III e la Truss. Una cosa è certa: la regina Elisabetta non avrebbe mai osato dire frasi simili in pubblico, fedele alla neutralità politica e al motto di famiglia “Never complain, never explain” ( “Mai lamentarsi, mai dare spiegazioni” ).

Un commento strano

Re Carlo III, invece, si è lamentato e lo ha fatto di fronte alle telecamere. Il video della gaffe è già diventato virale. Sua Maestà e la premier avrebbero già avuto un contrasto in merito alla mancata partecipazione di Carlo alla Cop27 sul clima che si svolgerà a Sharm el-Sheikh dal 6 al 18 novembre 2022. Il successore di Elisabetta II avrebbe voluto pronunciare un discorso in difesa dell’ambiente, ma la Truss gli avrebbe consigliato o, forse, addirittura “ordinato” , come sostiene una parte della stampa, di rimanersene a casa. La sua presenza e le sue parole da convinto ecologista, infatti, avrebbero minato l’aura di imparzialità che un re è tenuto a difendere e rispettare, poiché ne va non solo della sua immagine individuale, ma della reputazione della Corona.