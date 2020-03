Daniel Dae Kim sul coronavirus: "La mia terapia è un medicinale anti-malaria"

Tra le tante celebrità che sono risultate positive al Coronavirus, non da ultimo il condannato a 23 anni Harvey Weinstein, anche l'attore di origine coreana Daniel Dae Kim sta fronteggiando il virus che ha costretto l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare lo stato di pandemia. L'attore, famoso per aver interpretato uno dei protagonisti nella serie cult Lost, ha condiviso sul suo account instagram un aggiornamento sul suo stato di salute, condividendo con il suo pubblico di più di 460 mila followers anche il trattamento medico che sta seguendo per uscire dalla malattia senza rischi di aggravarsi.

Dopo aver ringraziato i suoi fan per tutto l'affetto, il supporto e la vicinanza dimostratagli dopo l'annuncio di essere risultato positivo al COVID19, Daniel Dae Kim ha proseguito: "Continuo a vedere dei progressi e posso dire di essere tornato quasi interamente alla normalità. Sono fortunato nel essere nell'80% dei contagiati che non hanno avuto bisogno dell'ospedalizzazione" . L'attore, poi, continua raccontando di aver passato la maggior parte del tempo in quarantena riposandosi a letto e prendendo le medicine prescritte.

Daniel Dae Kim ha spiegato anche che il suo scopo è quello di tornare a stare con la sua famiglia e a rapportarsi con essa come "un normale essere umano" , dal momento che "fortunatamente sono tutti negativi e asintomatici" . Ma il motivo per cui Daniel Dae Kim si è seduto davanti la camera del suo iphone è stato anche per condividere la terapia medica seguita. L'attore di 51 anni ha raccontato: "La domanda che mi è stata fatta più spesso riguarda le medicine che sto prendendo. Persino i miei amici mi fanno questa domanda, ancor prima di chiedermi come sto" .

Daniel Dae Kim ha anche sottolineato, naturalmente, di non essere un dottore e che chiunque, prima di prendere qualsiasi droga o medicinale, dovrebbe farsi visitare e consultare un medico o l'organizzazione della sanità. Il trattamento dell'attore consiste in un "Cocktail di medicinali, con Temiflu, che è un antivirale, un comune antibiotico ed ecco quello che considero essere l'arma segreta per combattere il COVID: l'idrossiclorochina. È un comune medicinale usato contro la malaria, usato molto spesso e con molti successi in Corea. E sì, questo è il medicinale che il Presidente ha menzionato l'altro giorno, ed è lo stesso che il Dottor Anthony Fauci ha detto che il successo dipende da persona a persona. Il che è corretto" .

Daniel Dae Kim ha infatto sottolineato che lui sta parlando solo della sua esperienza e che, per quel che lo riguarda, si sente meglio dopo l'assunzione di questo medicinale. Che, tuttavia, non è infallibile per il coronavirus e non è stato abbastanza testato per parlare di un trattamento riconosciuto e valido.

