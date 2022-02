The danish girl, tutte le inesattezze del film

The danish girl è il film diretto da Tom Hooper che andrà in onda questa sera alle 20.59 su Iris. Presentato in anteprima mondiale nel 2015 alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, il film viene presentato come un film biografico sulla prima donna transgender a sottoporsi all'operazione per il cambio di sesso. All'uscita del film ci furono numerose polemiche sul fatto che fosse stato scelto un attore maschio, etero e cisgender per interpretare una donna transgender.

The danish girl, la trama

Sono gli anni Venti e il panorama artistico della Danimarca è attraversato dalla presenza di due pittori: Einar Wegener (Eddie Redmayne) e sua moglie Gerda (Alicia Vikander). Un giorno, quando la sua modella (Amber Heard) non si presenta per una seduta di pittura, Einar accetta di prenderne il posto per fare un favore alla moglie. Con trucco e abiti da donna si mette davanti a Gerda per posare. Tuttavia, quello che è iniziato come un semplice gioco si trasforma nel primo passo di un cambiamento che Einar sente crescere sempre più forte dentro di sé.

Grazie all'incontro di un pittore omosessuale (Ben Whishaw) Einar comincia a perdere il controllo sulla parte maschile del suo ego e si lascia sopraffare dal suo desiderio di essere una donna, desiderio che era stato costretto a reprimere sin dall'infanzia, per non sentirsi diverso e mostruoso. Gerda, che vede il suo matrimonio a un passo dal naufragio, non ha comunque intenzione di abbandonare suo marito. E mentre subisce il fascino dell'impresario d'arte Hans (Matthias Schoenaerts), Gerda rimane al fianco di Einar, al punto da aiutarlo a completare la transizione verso la sua vera identità femminile, Lili Elbe.

Le inesattezze del film

The danish girl si presenta agli occhi degli spettatori come il film che racconta il difficile e doloroso percorso intrapreso dalla prima donna transgender per sottoporsi all'operazione per il cambio di sesso. Tuttavia, come riporta il sito dell'Internet Movie Data Base, Lili Elbe non fu affatto la prima a tentare l'operazione. Il primo intervento per la transizione venne fatta quando Dora Richter - nata Rudolph Richter - venne sottoposta alla prima vaginoplastica di cui rimane una documentazione. Secondo il dottor Felix Abraham, psichiatra che lavorava presso l'Istituto di Scienze Sessuali dove Dora era stata assunta come domestica, il suo percorso verso la transizione femminile iniziò con la castrazione nel 1922.

Dopo l'intervento passò circa un decennio, prima che, nel 1931, avvenne anche l'amputazione del pene e, nel giugno dello stesso anno, l'intervento di vaginoplastica eseguito dal dottor Erwin Gohrbandt. Prima che Lili Elbe arrivasse a Berlino per sottoporsi all'intervento raccontato da The danish girl, altre due donne - Carla Van Crist e Toni Ebel - avevano già intrapreso il percorso per il cambio di sesso. Quando, nel 1933, l'istituto venne poi distrutto dai nazisti andarono persi anche tutti i documenti che avrebbero potuto tramandare una cronologia più precisa degli interventi realizzati. Rimane però indiscusso che fu Dora Richter e non Lili Elbe a iniziare per prima il suo percorso di transizione.