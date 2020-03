Il dramma di Debora Villa: "Così ho deciso di abortire"

" Nessuno deve colpevolizzare nessuno per le scelte che fa ", è l'appello che Debora Villa ha fatto a "Vieni da Me", la trasmissione di Caterina Balivo in onda ogni pomeriggio su Rai Uno. L'attrice comica ha lanciato un messaggio forte, legato alle scelte personali, dopo aver raccontato il dramma vissuto da giovane quando, poco più che maggiorenne, rimase incinta e decise di abortire.

Grazie alla sua innata comicità e ai ruoli divertenti che spesso ricopre, il pubblico è abituato a vedere Debora Villa sotto un aspetto del tutto diverso da quello mostrato nell'ultima puntata di "Vieni da Me". L'attrice, 50 anni, sposata e oggi mamma di una bambina, Lisa, si è invece mostrata senza filtri, scegliendo di ripercorrere insieme a Caterina Balivo la difficile esperienza vissuta quando aveva solo diciotto anni. " Ero innamoratissima di questo ragazzo - ha raccontato Debora Villa - ma mi trattava molto male, era uno stupidotto, avevo 18 anni, mi umiliava tantissimo, si comportava male e sentivo che questa cosa era colpa mia, poi quando lui è andato militare la lontananza ha fatto sì che prendessi le distanze e questo mi ha fatto diventare più lucida perché questo tipo di rapporti creano dipendenza. Insomma pensi di essere tu quella sbagliata, e continui in una storia facendo solo peggio ".