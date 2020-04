Demi Moore e Bruce Willis organizzano un pigiama party in quarantena

Un'immagine apparsa sul profilo social di Demi Moore ha svelato come stia affrontando la quarantena in compagnia delle figlie, dei loro fidanzati, di alcuni amici e, in particolare, a fianco dell'ex marito Bruce Willis. Nello scatto, riportato anche da una delle figlie, l'intera famiglia indossa un outfit davverro singolare: un pigiama a tuta che copre l'intero corpo, con tanto di righe bianche e verdi. Una foto che conferma l'ottimo legame che ancora unisce i due famosissimi ex, nonostante abbiano divorziato da tempo e affrontato percorsi sentimentali differenti.

Ma a tenerli insieme è stato il grande amore provato in passato e l'affetto per le tre amatissime figlie: Rumer, Scout e Tallulah; tre sorelle molto unite come mostrano i rispettivi profili social. Ma anche tre presenze fondamentali nell'esistenza della madre, che in passato ha dovuto affrontare momenti di crisi profonda, con una serie di ricadute nell'alcolismo. I due ex hanno vissuto percorsi sentimentali differenti: Demi ha sposato Ashton Kutcher, mentre Bruce si è unito in matrimonio con Emma Heming. Ma se quest'ultima coppia è ancora molto unita e innamorata, non si può dire lo stesso per Demi e Ashton, che hanno divorziato già da tempo e in modo burrascoso.

Come mostra l'immagine, il gruppo sta affrontando serenamente la quarantena, anche grazie alla presenza dei fidanzati delle figlie e di una serie di cagnolini, che contribuiscono a vivacizzare l'ambiente. Una famiglia decisamente allargata ma molto presente, una costante che nel tempo si è rivelata importante per Demi e che ha voluto ringraziare attraverso le pagine della sua autobiografia uscita recentemente: "Inside Out".

Un vero e proprio clan che ha sorretto l'attrice nei momenti più bui, strappandola alla depressione: quello tra Demi e Bruce è un rapporto di affetto che ha avuto la forza di evolvere in qualcosa di nuovo. Per questo non deve stupire la sua figura in casa Moore: l'attore ha sempre vissuto vicino all'ex moglie, con il benestare della nuova e amatissima moglie Emma.

Nelle foto e nelle Storie di Instagram condivise da Tallulah, osserva e consiglia Rumer le taglia i capelli, per poi prendere il suo posto sistemando la capigliatura con tanto di macchinetta professionale. Una clip divenuta rapidamente un meme, visto che il famosissimo padre dimentica di tagliare un'intera parte di capigliatura, lasciando sbucare un ciuffetto rosa sulla testa rasata della giovane.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?