"Dopo la diagnosi...": cosa è successo a Fedez nell'ultima settimana

La pausa dai social, la famiglia, la musica, gli amici. Così Fedez ha trascorso gli ultimi sette giorni dopo avere rivelato di avere un serio problema di salute. Un settimana di tempo che il rapper e la moglie Chiara Ferragni hanno dedicato alla famiglia, alle visite mediche prima dell'intervento e ai loro figli, Leone e Vittoria. Lontano dai social network e dalle spiegazioni di qualcosa, che di per sé è già difficile da accettare figuriamoci raccontare.

L'ultima settimana, quella che ha preceduto l'operazione chirurgica per l'asportazione del tumore al pancreas, Fedez l'ha vissuta lontano dal web al riparo dalle voci che circolavano su di lui. Ha scelto di stringersi accanto ai suoi affetti più cari: la moglie, i figli, i genitori e gli amici di sempre. Lo ha raccontato Chiara Ferragni sulla sua pagina Instagram, pubblicando gli scatti dei giorni che hanno preceduto l'ingresso del rapper in ospedale. " Ci siamo presi un po' di tempo lontano dai social media, abbiamo trascorso più tempo possibile con i bambini, siamo andati a fare molte visite ed esami, siamo andati a passeggio, ci siamo fatti un gelato su una panchina, ha passato un po' di tempo con i suoi amici più cari ", ha svelato l'influencer, condividendo con i follower gli scatti degli ultimi giorni vissuti tra paure e amore.