Fedez rompe il silenzio: "Ho un tumore al pancreas"

Dopo alcuni giorni di silenzio, durante i quali Fedez si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico, è lo stesso cantante a comunicare a tutti quale fosse la misteriosa malattia della quale aveva informato i social una settimana. La patologia è quella che nessuno negli ultimi giorni si era permesso di pronunciare ma che a tutti, purtroppo, è venuta in mente ascoltando le parole del rapper: tumore. Nel suo post, in cui ha condiviso anche uno scatto dell'incisione toracica, il rapper ha anche specificato il tipo, spiegando che si tratta di una forma rara che, se presa per tempo, può essere curata.

" Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all'interno del proprio corpo ", ha scritto il rapper nel suo post. Fedez, che aveva già annunciato la volontà di voler condividere il suo percorso di cura sui social per dare forza anche ad altre persone nella sua stessa condizione, ha aggiunto: " A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermeri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare ".

Fedez non ha perso il sorriso in questi giorni di ricovero, supportato anche dalla continua presenza di sua moglie, che non gli ha mai fatto mancare la sua vicinanza. Per Fedez il guorno dell'operazione è coinciso con il primo compleanno della figlia Vittoria, festeggiata con anticipo proprio perché il ricovero del cantante si è reso urgente per intervenire il prima possibile sulla massa estranea. Chiara Ferragni ha trascorso con lui tutte le giornate di ricovero e probabilmente continua a stare al fianco di suo kmarito, ricoverato presso il reparto solventi dell'ospedale San Raffaele alle porte di Milano.

Nei giorni scorsi, dopo il post di Fedez, si erano rincorse voci in merito alla possibilità che Fedez potesser aver sviluppato la sclerosi multipla a causa di un problema di demielinizzazione del quale aveva fatto cenno circa due anni fa. Ma le sue parole, fin dall'inizio, erano state molto chiare e ai più avevano subito fatto pensare alla comparsa di una patologia tumorale che, fortunatamente, i medici di Fedez hanno diagnosticato per tempo.