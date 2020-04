Diana Del Bufalo incinta? Lo scherzo a Guendalina Tavassi

È ormai ufficiale la storia d’amore fra Diana Del Bufalo, ex studentessa della scuola di Amici e oggi conduttrice televisiva, ed Edoardo Tavassi, fratello dell’ex protagonista del Grande Fratello e naufraga dell’Isola dei Famosi Guendalina. Insomma, Diana sembra davvero aver superato il dolore per la separazione con Ruffini, tanto da aver già voltato pagina ritrovando la serenità e il sorriso che merita.

Da qualche tempo infatti i due convivono e, in questi giorni di isolamento, Diana e Edoardo si mostrano spesso insieme nelle storie di Instagram. Anche se il debutto sui social è avvenuto in sordina, ma tra loro il feeling e la confidenza sembra essere già alle stelle. Così, per spezzare la monotonia della quarantena, Diana Del Bufalo e il suo nuovo fidanzato Edoardo Tavassi si divertono ad intrattenere delle dirette su Instagram con amici e follower, durante i quali non mancano ovviamente momenti di pura comicità, con tanto di karaoke, improvvisazioni e sfide a colpi di quiz.

Così per portare un po' di spensieratezza e allegria nelle case di chi li segue, i due hanno architettato uno scherzo da manuale. La vittima? Guendalina Tavassi, sorella di Edoardo. Contattata telefonicamente – e a sua insaputa – nel corso della diretta su Instagram che Edoardo e Diana Del Bufalo stavano tenendo con Andrea Dianetti, a Guendalina è stata fatta una rivelazione shock: Diana è incinta. Inizialmente l’ex gieffina ha mostrato difficoltà a credere alla notizia della gravidanza e, trattenendo l’emozione, ha continuato a ripetere al fratello di aver intuito che si tratti di uno scherzo. Tuttavia, di fronte all’insistenza di Edoardo e agli indizi molto credibili che le ha dato per rendere la notizia più credibile, alla fine Guendalina ha ceduto e si è lasciata sopraffare dall’emozione. Così tanto che alla fine è addirittura scoppiata in lacrime!

Un’emozione che ha però avuto vita breve, visto che alla fine è arrivata l’inevitabile smentita – con tanto di prese in giro – come una vera e propria doccia fredda. "Te sto a piglià per cul*!" , ha esclamato divertito Edoardo, mentre Diana e Andrea Dianetti sono scoppiati a ridere e si sono poi uniti anche loro nel rincarare la dose.

Insomma, uno scherzo che è finito non solo sui profili Instagram di coloro che lo hanno realizzato ma che è stato poi condiviso anche dalla stessa Guendalina che, dopo l’emozione sfiorata, si è fatta una grande e grassa risata, così come chi ha assistito a questo divertentissimo siparietto.

